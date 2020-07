Direction les 30 plus beaux villages de Wallonie (en images)

Cette année encore plus que les précédentes, les visiteurs, touristes, belges ou des pays voisins vont partir à la découverte de la Wallonie et de ses richesses. L'asbl Les plus beaux villages de Wallonie édite un guide pour explorer ce territoire de villages en villages, d'émerveillement en émerveillement, et ressortir de ces balades plus riches de l'histoire de ce patrimoine. Voici d'ores et déjà les 30 plus beaux de ces villages wallons.







Auberchies © C.Collet Auberchies







Barbençon © Yoshimura Barbençon







Barbençon © Yoshimura Barbençon







Celles © Mark Rossignol Celles







Celles © Yoshimura Celles







Chardeneux © Didier Flavion Chardeneux







Chardeneux © Mark Rossignol Chardeneux







Chassepierre © Mark Rossignol Chassepierre







Clermont sur Berwinne © Mark Rossignol Clermont sur Berwinne







Clermont sur Berwinne © Pays de Herve-André Servaty Clermont sur Berwinne







Clermont sur Berwinne © Le Miroir Desonay Clermont sur Berwinne







Crupet © Mark Rossignol Crupet







Crupet © Mark Rossignol Crupet







Falaen © François Delfosse Falaen







Falaen © Yoshimura Falaen







Gros Fays © Mark Rossignol Gros Fays







Laforêt © DR Laforêt







Laforêt © P.Willems Laforêt







Laforêt © Pays de Bouillon Laforêt







Laforêt © Grimonpont Laforêt







Laforêt © Yoshimura Laforêt







Limbourg © Black Box Photo Limbourg







Limbourg © Black Box Photo Limbourg







Limbourg © Patrick Outers Black Box Photo Limbourg







Lompret © DR Lompret







Lompret © C.Collet Lompret







Lompret © Yoshimura Lompret







Melin © PBWM Melin







Melin © Qualité Village Melin Melin







Mirwart © Mark Rossignol Mirwart







Mirwart © Flemal Mirwart







Montignies sur Roc © Ghislaine Audin Montignies sur Roc







Montignies sur Roc © Mark Rossignol Montignies sur Roc







Mozet © François Delfosse Mozet







Mozet © Mark Rossignol Mozet







Mozet © Yoshimura Mozet







Ferrières © Commune de Ferrières Ferrières







Ferrières © Commune de Ferrières Ferrières







Ferrières © Mark Rossignol Ferrières







Ferrières © Pierrick Martinez Ferrières







Nobressart © Mark Rossignol Nobressart







Nobressart © Mark Rossignol Nobressart







Ny © Mark Rossignol Ny







Ny © Mark Rossignol Ny







Olne © Mark Rossignol Olne







Olne © Mark Rossignol Olne







Ragnies © DR Ragnies







Ragnies © Yoshimura Ragnies







Sohier © DR Sohier







Sohier © C.Collet Sohier







Sohier © Mark Rossignol Sohier







Sohier © Yoshimura Sohier







Soiron © François Delfosse Soiron







Soiron © François Delfosse Soiron







Sosoye © DR Sosoye







Sosoye © Mark Rossignol Sosoye







Sosoye © Mark Rossignol Sosoye







Sosoye © Mark Rossignol Sosoye







Soulme © DR Soulme







Soulme © Clémence Moreau Soulme







Soulme © Mark Rossignol Soulme







Thon Samson © DR Thon Samson







Thon Samson © Mark Rossignol Thon Samson







Thon Samson © Mark Rossignol Thon Samson







Thon Samson © Yoshimura Thon Samson







Torgny © Mark Rossignol Torgny







Torgny © Mark Rossignol Torgny







Torgny © PBVW Torgny







Vierves sur Viroin © Mark Rossignol Vierves sur Viroin







Vierves sur Viroin © Mark Rossignol Vierves sur Viroin







Vierves sur Viroin © Mark Rossignol Vierves sur Viroin