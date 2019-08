Certes, partir en voyage est l'occasion idéale pour une cure de détox numérique. Pourtant, ces dix applications peuvent rendre la vie plus facile et plus riche en rencontres lors de vos vacances.

Google Maps a probablement déjà gagné depuis longtemps une place de choix dans votre téléphone. L'application est un outil utile si vous souhaitez voyager en voiture, en transport public ou à vélo. Mais avez-vous déjà entendu parler de Citymapper ? Cette application de planification de voyage va un peu plus loin. Elle combine toutes les options de transport pour trouver le meilleur itinéraire, en temps réel. Par exemple, l'application prend également en compte à Bruxelles et à Anvers les vélos partagés de la ville. Vous pouvez également utiliser Citymapper dans les grandes villes comme Amsterdam, Paris, Londres et New York.

Si vous êtes du genre à demander des conseils à des amis ou à ramasser toutes les cartes de visite qui traîne pour les refiler ensuite à quelqu'un d'autre, Mapstr est pour vous. L'application conviviale vous permet de sauvegarder sur votre carte personnelle tous vos cafés, musées, boutiques, parcs ou même lieux préférés au milieu de la mer. Ajoutez des étiquettes, des notes et des photos à vos lieux sauvegardés et c'est terminé. En fait, vous rédigez ainsi votre propre guide de voyage.

Pour ceux qui aiment chausser leurs chaussures de randonnée, c'est tout un monde qui s'ouvre à vous avec All Trails. Cette application regroupe maintenant plus de 75 000 circuits pédestres et cyclables détaillés parmi lesquels vous pouvez choisir celui qui répond à vos besoins. De cette façon, vous pouvez savoir en un coup d'oeil si l'itinéraire est adapté aux chiens, aux fauteuils roulants ou aux enfants, où se trouvent les sommets d'altitude et à quoi ressemblent les paysages en cours de route.

De la photo à la carte postale

Aujourd'hui, beaucoup d'appareils photo disponibles sur les smartphones sont si bons que beaucoup de vacanciers délaissent leurs appareils photo. De plus, presque toutes les applications de médias sociaux, comme Instagram, disposent d'un ensemble de filtres standard. Seul bémol, tous ces filtres finissent pas se ressembler alors que nous n'aimons rien tant que donner une touche personnelle à nos photos. Pour éviter cet écueil, faites un tour sur VSCO : Dans cette application, vous pouvez effectuer des opérations de base telles qu'augmenter le contraste, recadrer votre photo ou ajuster l'exposition. Il est également facile de donner à vos photos un aspect professionnel. Vous préférez utiliser un filtre ? Cette application propose le top.

Maintenant que vous disposez d'une belle collection de photos, vous pouvez faire preuve de créativité avec Canva. Même si vous n'êtes pas un expert, cette application facile à utiliser vous permet de créer votre propre carte postale, collage ou affiche. Choisissez parmi plus de 60 000 modèles gratuits puis personnalisez-les à votre guise. Vous pouvez facilement ajouter des citations ou du texte aux photos, modifier la police et ajuster la taille, la couleur, la distance ou la position. Après il suffit d'attendre que vos proches reçoivent votre création dans leurs boîtes aux lettres numériques.

Comme un vrai local

Bien que Google Translate ne fournisse pas toujours une traduction des plus précises, elle peut être une solution d'urgence. Cependant, si vous essayez de vous exprimer dans la langue de votre pays d'accueil, vous augmenterez vos chances d'avoir un "vrai" contact. Vous pouvez commencer à vous entraîner dans la file d'attente à l'aéroport, car avec Duolingo vous apprendrez les bases en un rien de temps. Si vous tombez sur le charme de la langue, vous pouvez créer un club dans lequel vous vous battez avec d'autres pour gagner le titre remis en jeu chaque semaine.

Il n'y a pas que la langue qui peut vous rendre plus sympathique, bien manier les usages autour des chiffres a aussi son importance. Souhaitez-vous donner un pourboire ou entamer une négociation ? Vérifiez d'abord avec Currency Converter de quel montant on parle exactement. Currency Converter est très facile à utiliser, et prend en compte les mises à jour en temps réel des cours. Surtout si vous voyagez à travers plusieurs pays, cette application est un outil utile.

Au fait, pourriez-vous indiquer votre destination sur une carte aveugle ? Connaissez-vous les pays voisins et leurs capitales ? Avec MAPS OR OUR WORLD, vous pouvez vous mesurer votre savoir grâce à des quiz géographiques. L'application minimaliste, développée en collaboration avec des enseignants, vous permet de mieux connaître les pays d'Europe, les montagnes d'Afrique, les rivières d'Amérique du Nord, les déserts d'Asie. Avec MAPS OR OUR WORLD, vous ne verrez plus le temps passer si vous devez attendre votre avion, bus ou train.

Charlotte De Cort