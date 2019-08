Dix cascades spectaculaires d'Europe (en images)

"The Falls of Clyde" est le nom collectif de quatre "linn" (cascade en écossais) sur la rivière Clyde dans le South Lanarkshire, en Ecosse. Elles se trouvent dans la réserve des chutes de Clyde, gérée par le Scottish Wildlife Trust, un organisme de conservation national. A travers les siècles, ces chutes ont impressionné et inspiré poètes et écrivains célèbres, dont Wordsworth, Coleridge et JMW Turne. La "Corra Linn" est la plus haute des quatre cascades, avec une chute de 26 mètres. On l'atteint en marchant depuis la ville historique de New Lanark par un d'un sentier forestier bien entretenu le long de la rivière, où vous pourrez aussi observer des blaireaux et des loutres.