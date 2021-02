C'est surprenant, mais la crise n'a pas empêché le secteur hôtelier de façonner des nouveaux-nés. En voici une poignée, tous situés dans un rayon de 4 heures maximum (en voiture ou en train) autour de Bruxelles. Dix idées de nuitées pour "quand tout cela sera terminé".



Grâce à ses adresses ultrabranchées à New York, Los Angeles ou Las Vegas, la chaîne NoMad est très appréciée des voyageurs exigeants. Aujourd'hui, pour la première fois, elle s'aventure au-delà des frontières américaines et s'offre une virée dans la capitale londonienne. La situation est parfaite: on est dans le légendaire Bow Street Magistrates' Court, un ancien bureau de police construit au XIXe siècle à Covent Garden, juste en face du Royal Opera House. Les lieux, aménagés par les designers... new-yorkais de la boîte Roman & Williams, jouent résolument la carte d'un luxe discret. NoMad London dispose de 91 chambres allant de la "classic" à la "royal opera suite", d'un bar à cocktails en sous-sol, d'une bibliothèque et d'un divin restaurant installé dans son remarquable atrium. Monsieur George a ouvert ses portes mi-2020 au coin de la rue Washington et de la rue Chateaubriand, à un jet de pierre des Champs-Elysées. Cette nouvelle adresse des Hôtels Monsieur - la première à arborer cinq étoiles - est installée dans un immeuble haussmannien classique - qui fut autrefois la demeure de l'acteur français Jules Auguste Muraire, alias Raimu - et compte 46 chambres réparties sur cinq étages. Son élégant décor a été imaginé par Anouska Hempel, qui passe pour être l'une des créatrices les plus mystérieuses, inspirantes et talentueuses au monde. Son défi: faire du Monsieur George (oui, comme Washington) un hôtel à la fois intemporel et moderne, tout en y faisant régner une atmosphère détendue. Mission accomplie. La chaîne néerlandaise Bunk a décroché récemment le Travel & Hospitality Award 2021 dans la catégorie European Travel Awards. Traduction: pendant une année au moins, ses adresses peuvent se féliciter d'être les lieux les plus inédits des Pays-Bas. Une distinction méritée, ses têtes pensantes ayant développé un concept innovant qui abolit la frontière entre hôtel et auberge de jeunesse. D'un côté, on y trouve des chambres de luxe compactes à prix d'ami, et de l'autre, des "pods" astucieusement aménagés pour un maximum d'intimité. Ses deux établissements sont installés dans les décors historiques de deux églises monumentales, métamorphosées en lieux de rencontre hors du commun. Bunk Amsterdam a ouvert ses portes en avril 2020 dans l'antre de Sint-Rita, dans le quartier nord de la ville. Un bâtiment composé d'un grand atrium autour duquel 107 chambres semblent planer comme les maisonnettes d'un hameau montagnard italien... Nuits soyeuses garanties. Dans le charmant village rural de Varsenare, en Flandre- Occidentale, Dries et Eva ont converti une ancienne grange en un B&B classieux. Son unique et vaste Chambre N°99 est l'endroit rêvé pour une évasion en amoureux ou un break bien mérité en solitaire. Un point de départ idéal, aussi, pour découvrir les charmes naturels de l'Ommeland brugeois au fil de ses innombrables sentiers de promenade et parcours cyclables, pour explorer l'éternelle beauté de Bruges ou pour inspirer à pleins poumons le bon air de notre chère côte belge. Pour les férus de culture, rappelons que Varsenare fait partie de la commune de Jabbeke, le village du sculpteur et peintre expressionniste flamand Constant Permeke, à qui un joli musée est dédié. Le prestigieux groupe allemand Ruby Hotels s'apprête à dévoiler deux nouvelles adresses, et l'on se doit de s'en réjouir. La première au coeur du quartier des banques de Düsseldorf, où le Ruby Luna occupe l'un des plus anciens gratte-ciel de la ville, icônique monument architectural des années 50. Pour l'aménagement intérieur, les architectes se sont inspirés de l'histoire du bâtiment, avec notamment des meubles d'époque originaux qui rappellent le miracle économique et l'optimisme de la fin des fifties. Le Ruby de Cologne, lui, est pris en sandwich entre le fameux district de Gerling et les restos, cafés et boutiques du bruissant quartier... belge. On y fonce dès que la Covid est derrière nous. Juste avant la pandémie, Londres a vu s'ouvrir la première filiale internationale de l'hôtelier américain The Standard. Le groupe a investi l'ancienne annexe de l'hôtel de ville de Camden dans le quartier de King's Cross, un bâtiment en style brutaliste construit en 1974. Restauré de fond en comble, l'établissement dispose de 266 chambres, des intimistes Cosy Core aux immenses suites avec baignoire extérieure en terrasse. Au rez-de-chaussée, son bar-restaurant Double Standard sert un burger déjà légendaire ainsi qu'un brunch dominical avec boissons à volonté. Depuis septembre, l'hôtel accueille également dans ses murs l'atelier d'un "designer in residence", à savoir le jeune créateur de mode Harris Reed. C'est au coeur du Marais, sur l'un des plus beaux sites de la Ville lumière, que la chaîne Evok Hôtels a conçu sa Cour des Vosges, un élégant 5-étoiles aménagé par le bureau d'architectes Lecoadic & Scotto, et qui est l'unique hôtel de Paris à donner sur la place des Vosges (la plus ancienne de la ville). Installé dans l'ancien Hôtel de Montbrun, une résidence du XVIIe siècle chargée d'histoire, l'établissement respire la poésie, tandis que ses charmes sont mâtinés d'une pincée de confort et de luxe inspiré. Les 12 chambres et suites offrent une vue sur le parc Louis XIII et l'architecture en brique rose de la célèbre place. A ne pas manquer: le splendide bain romain au plafond voûté installé en sous-sol. Hôtel-boutique ultramoderne, le Pontsteiger a ouvert ses portes en 2019 dans le célèbre immeuble éponyme, installé au bord de l'eau dans le quartier branché des Houthavens. Ses hautes fenêtres panoramiques garantissent une vue imprenable sur l'IJ et font de l'hôtel une alternative huppée à l'animation du centre et de ses canaux. Forces en présence: 25 chambres contemporaines au décor scandinave minimaliste, un café avec terrasse au bord de l'eau et un embarcadère où l'on peut emprunter un bac gratuit pour rallier en quelques minutes les hauts-lieux culturels de la NDSM, le district alternatif du nord de la ville. Ce n'est pas un hôtel au sens strict du terme, mais une sorte de "suite hôtelière en pleine nature". Puis surtout, en matière d'hébergement touristique, c'est l'une des plus remarquables nouveautés de ces derniers mois en Belgique. Installé au coeur du quartier de la Citadelle dans une curieuse construction cubique habillée de miroirs, ce petit havre de sérénité se trouve à la fois à deux enjambées de la nature et à un jet de pierre de la ville, tandis que le bâtiment lui-même se fond dans le paysage dont il reflète les arbres, les plantes et les rochers. Pour offrir à leurs hôtes tous les avantages et services d'un hôtel de luxe, les propriétaires Vincent et Mélanie ont noué une collaboration avec un 4-étoiles des environs qui leur fournit repas raffinés, traitements de wellness et accès à ses piscines intérieure et extérieure. L'ED, c'est un 3-étoiles sans chichis de 70 chambres extrêmement bien situé, mais aussi une base d'opérations idéale (et très démocratique) pour explorer l'ouest d'Amsterdam, le quartier des musées et le Vondelpark. L'intérieur a été aménagé par le bureau amstellodamois Studio Hank, qui a imaginé des chambres et des espaces communs modernes, lumineux, branchés et truffés de surprises. Le lieu s'adresse aux jeunes et aux couples qui, plutôt que le grand luxe, recherchent une adresse contemporaine et conviviale offrant d'excellents services, avec un personnel et des clients sur la même longueur d'ondes.