Ho ho ho! La fin d'année approche à grandes bûches et, bonne nouvelle, nos cadeaux sont déjà emballés. Une douzaine de paquets contenant des idées pour vivre une expérience folle, cool, bizarre, romantique, drôle ou enrichissante. A consommer entre deux repas copieux.

Suivre la Magical Light Route de Maastricht

C'est beau une ville la nuit, disait Richard Bohringer. C'est encore plus vrai en hiver, quand les illuminations compensent les journées trop courtes. A Maastricht, du 29 novembre au 31 décembre, la Magical Light Route allume son centre de mille feux, du quartier historique de Wyck à celui, plus moderne, de Céramique, en passant par l'industriel Sphinxkwartier et le pittoresque Jekerkwartier. Guirlandes, lampions et installations flamboyantes servent de points de repère à cette promenade balisée qui permet d'admirer les joyaux architecturaux, culturels et culinaires d'une ville réputée pour son sens de l'accueil, ses jolies ruelles et ses boutiques tendance. Si le père Noël devait vivre ici, planqué derrière une façade, on ne serait pas étonnés... A.M.

...