Drone Photo Awards: une sélection des photos gagnantes

La photo de Terje Kolaas a été prise en Norvège et montre un groupe d'oies naines qui se rendent au Svalbard au printemps pour se reproduire. Elles sont en avances sur les autres années et cela a tout à voir avec le réchauffement climatique. Il y a également des gagnants dans huit catégories : Urban, Wildlife, Sport, People, Nature, Abstrait, Mariage et Storyboard. Les photos gagnantes seront exposées à l'exposition "Above Us Only Sky" à Sienne, en Toscane, du 23 octobre au 5 décembre, dans le cadre du Siena International Awards Festival. Ils peuvent être consultés en ligne sur le site des Drone Photo Awards.







Terje Kolaas| Drone Awards 2021, Photographe de l'année © Terje Kolaas| Drone Awards 2021, Photographe de l'année Terje Kolaas| Drone Awards 2021, Photographe de l'année







Drone Photo Awards © Drone Awards 2021 © Igor Altuna, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Igor Altuna a pris cette photo en Zambie. Deux lions ont tué un buffle et après l'avoir largement dépecé, ils laissent les restes aux autres animaux.







Drone Photo Awards © Drone Awards 2021 © Oleg Rest, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Du magma s'écoulant du volcan islandais Fagradalsfjall.







Drone Photo Awards © Yoel Robert Assiag, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un groupe de moutons à Ramot Menashe, en Israël.







Drone Photo Awards © Sujon Adhikary, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Les chacals dorés sont courants au Bangladesh, mais ils ont de plus en plus de mal à se cacher. Ici, ils ont trouvé un refuge sûr dans un champ de blé.







Drone Photo Awards © Qasim Al Farsi, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Une tortue de mer verte retournant à la mer après avoir pondu ses oeufs sur la plage d'Oman.







Drone Photo Awards © Seyit Konyali, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un groupe de bébés flamants donnant naissance dans un lac salé près de la ville turque de Cihanbeyli.







Drone Photo Awards © Drone Awards 2021 © Jan Ulicki, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un champ de colza en Silésie, en Pologne, planté en forme de caniche.







Drone Photo Awards © Thomas Vijayan, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un zèbre courant au Kenya.







Drone Photo Awards © Florian Ledoux, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Une calotte glaciaire en train de fondre au Svalbard. Cet été, la température la plus élevée jamais enregistrée a été de 21,7 degrés Celsius.







Drone Photo Awards © Drone Awards 2021 © George Steinmetz, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année George Steinmetz. Un groupe de zèbres dans la réserve naturelle de Namib Rand en Namibie. Ils marchent dans ce qu'on appelle des "cercles de fées" : de l'herbe qui pousse en rond pour des raisons encore un peu mystérieuse.







Drone Photo Awards © Drone Awards 2021 © Gary Steer, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Gary Steer. Deux émeus courant dans les eaux peu profondes du lac Gairdner, en Australie.







Drone Photo Awards © Drone Awards 2021 © Martin Gregus, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Martin Gregus. Photo d'un ours polaire endormi près de Churchill dans le Manitoba, Canada.







Drone Awards 2021 © Jay Roode, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un groupe de flamants roses dans le parc national de Dorob en Namibie.







Drone Photo Awards © Reza Bagheri, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un groupe d'arbres debout dans l'eau près de l'île tanzanienne de Zanzibar.







Drone Photo Awards © Jay Roode, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année La Deadvlei dans le parc national de Namib Naukluft en Namibie.







Drone Photo Awards © Thomas Neuwirt, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un collage de photos d'un labyrinthe à Jesenik (République tchèque) en automne et en hiver.







Drone Photo Awards © Weimin Qi, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un berger avec son troupeau de moutons à Kishiketeng, en Mongolie.







Drone Photo Awards © Jim Picot, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Des chameaux sur la plage de Stockton en Australie créant un magnifique jeu de lumière au coucher du soleil.







Drone Photo Awards © Talib Almarri, Drone Awards 2021 - Photographe de l'année Un groupe d'hippopotames à Khwai, au Botswana.