Maintenant que le monde s'ouvre à nouveau, un petit peu, nous pouvons recommencer à faire des projets de voyage. Voici des trois idées pour des destinations plus ou moins lointaines.

Refuge urbain à Gand

© DR

Unplugged Ghent est un "refuge urbain" : une cabane entourée d'arbres et pourtant proche de la ville. À environ sept kilomètres en voiture - ou mieux, en vélo - du centre-ville, se trouve une cabane d'à peine 27 mètres carrés et perdue dans la verdure. Si elle est petite, elle n'est pas dénuée de confort puisqu'elle cache un endroit pour dormir, une cuisine et une douche. Conçue par l'architecte Tim Peeters, la cabane est une idée de Rein De Paepe et Lieselot De Sutter. Vous pouvez apporter votre propre petit-déjeuner ou commander un panier qui sera déposé devant la porte.

À partir de 155 euros par nuit, unplugged.gent

Voyage au jardin

© DR

Welcome To My Garden est une plateforme en ligne belge relativement récente où les campeurs peuvent trouver un endroit où loger gratuitement. Le concept s'adresse aux adeptes du slow travel, mais aussi aux campeurs ou aux caravanes. Les particuliers ouvrent leurs jardins à toute personne munie d'une tente. Il suffit de réserver votre place via le site web. Si l'idée est née lorsque nous ne étions coincés en Belgique à cause des confinements, le site s'est depuis développé et propose aujourd'hui de nombreux endroits au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France et dans d'autres pays voisins.

Explosion

© DR

En mars, un volcan de la péninsule de Reykjanes a explosé en Islande. Le spectacle impressionnant de la terre rougeoyante et des fontaines de lave est toujours visible et constitue une raison pour de nombreux touristes de visiter le pays. Au pied, pendant ce temps, il y a une ambiance de fête. Des chansons sont chantées et des hot-dogs sont grillés. On ne sait pas combien de temps le volcan restera actif, mais septembre est déjà un mois idéal pour un voyage en Islande. Sur le site web de Visit Iceland, l'éruption peut être suivie via un livestream.

