Il est fascinant de visiter des bâtiments qui ont survécu des centaines, voire des milliers d'années. Mais il n'est pas facile d'imaginer à quoi ressemblaient ces endroits au temps de leur splendeur. Les GIF que Luke Doyle réalise pour Expedia vous permettent de remonter le temps et d'admirer les bâtiments lorsqu'ils étaient à leur apogée.

Le Parthénon à Athènes

Le Parthénon est un temple sur la colline de l'Acropole, haute de 156 mètres, à Athènes. Ce temple, construit à partir de 447 av. J.-C., était dédié à Pallas Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. En 1687, au cours de la Guerre de Morée, le temple fut gravement endommagé, bien que, par miracle, une grande partie resta cependant debout. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits symboliques d'Athènes. C'est à cela que ressemblait le Parthénon à l'époque où la structure était encore complètement intacte.

Nohoch Mul à Coba, Mexique

Coba est une ville maya de la péninsule du Yucatan. La ville a probablement été construite au début de notre ère et a atteint son apogée vers l'an 600, époque à laquelle 50.000 personnes y vivaient. Lors des conquêtes espagnoles, au XVIe siècle, la ville va finir en ruine. Elle était si profondément cachée dans la jungle, que ce n'est que des siècles plus tard que la ville va être redécouverte par les scientifiques. Depuis 1973, les touristes peuvent également visiter le site. La pyramide Nohoch Mulde mesure 42 mètres de haut et est la deuxième pyramide maya la plus haute du monde. Voyez à quoi ressemblait la pyramide avant l'arrivée des Espagnols.

Le temple de Jupiter à Pompéi

Ce temple était dédié à Jupiter, le plus important des dieux romains. Il était aussi le centre religieux de la ville de Pompéi situé au pied du Vésuve. Lors de l'éruption de ce volcan en l'an 79, toute la ville va disparaître sous les cendres. Ce n'est qu'au XVIe siècle que l'on va redécouvrir Pompéi. Aujourd'hui, la ville attire environ trois millions de visiteurs par an.

Milecastle 39, Mur d'Hadrien

C'est l'empereur romain Hadrien qui fit construire, entre 122 apr. J.-C. et 127 apr. J.-C., ce mur qui va de l'est à l'ouest du Royaume-Uni. Il devait servir à protéger l'Empire romain contre les invasions des "barbares d'Écosse". Il correspond à peu près à la frontière Angleterre-Écosse actuelle. Ce mur était long de 80 milles romains (environ 117,5 km) avec 300 tours, dont 80 tours de défense principales, et protégé par dix-sept camps retranchés. Certaines parties de ces forts sont encore visibles, mais ce GIF vous montre à quoi ces forteresses ressemblaient à l'époque de leur construction.

Temple de Luxor en Égypte

Le temple de Louxor a été construit en 1380 av. J.-C. sur l'ordre du pharaon Amenhotep III. Plus tard, des pharaons comme Toutankhamon et Ramsès IIs vont l'agrandir en l'agrémentant, en autre, d'une entrée avec des piliers, une cour et un dromos (une route avec des statues de sphinx des deux côtés). Le temple de Louxor est l'un des bâtiments les plus importants et les plus impressionnants de l'Égypte ancienne.

Pyramide du Soleil à Teotihuacán, Mexique

La ville de Teotihuacán a été construite entre le premier et le septième siècle et comptait, à son apogée, 125 000 habitants. On ne sait aujourd'hui encore que très peu de ses habitants. La seule chose qui nous reste ce sont leurs temples impressionnants. C'est particulièrement vrai pour la gigantesque pyramide du Soleil dont les dimensions atteignent 225 mètres de long par 225 mètres de long pour une hauteur de 72 mètres.

Area Sacra di Largo Argentina- Temple B

Le complexe archéologique, connu sous le nom d'Area Sacra, fut découvert au milieu de la place durant les campagnes de fouilles de 1926-1928, reprises dans les années 1970, qui mirent au jour un important complexe de quatre temples. Le Temple B, également connu sous le nom de Aedes Fortunae Huiusce Diei, c'est-à-dire "temple de la Fortune de ce jour-ci", est le plus récent des quatre et a été construit vers 100 av. J.-C. Six des dix-huit piliers sont toujours debout. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemblait le temple avec ses dix-huit piliers encore dressés.