Dubaï: une ville engloutie dans la piscine la plus profonde du monde

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Plus haute tour, plus large fontaine: Dubaï a enregistré cette semaine un nouveau record mondial, celui de la piscine de plongée la plus profonde au monde, l'émirat du Golfe cherchant à attirer de nouveaux touristes en pleine pandémie.

