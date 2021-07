Duvet d'eider: le secret derrière les couettes les plus chères du monde (en images)

Une fois récolté, le duvet est séché à l'air libre pour éviter les moisissures, puis c'est dans un énorme four que les employés d'Erla débutent la première étape du nettoyage, à une température de 120°C huit heures durant. "Lorsque le duvet arrive ici, il est rempli d'herbe, de coquilles d'oeufs et de toutes sortes de choses venues de l'océan. Nous le mettons au four pour tuer tout organisme et cela rend également l'herbe plus friable", explique à l'AFP Pall Jonsson, en charge des machines à l'atelier situé dans la petite ville voisine de Stykkisholmur.