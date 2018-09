En images: 13 endroits qui n'en peuvent plus de leurs touristes

Le cap record des 4 milliards de passagers en avion vient d'être dépassé. On dénombre pour 2017 plus d'1,2 milliard de touristes à travers le monde. Ces chiffres ne cessent de grimper, et avec eux, l'exaspération des locaux qui voient leur territoire pris d'assaut avec plus ou moins d'égard par les curieux venus découvrir un patrimoine dans le meilleur des cas, ou faire des selfies pour alimenter leur compte Instagram pour la plupart. Le fait est que des tensions naissent au quatre coins du monde et les destinations victimes de leur succès prennent des mesures pour contrecarrer l'afflux.