Mille-feuille de bleus venant lécher des côtes rocheuses, sable blanc, yachts, jeunes créateurs et décor de best-seller: en Crète, on a trouvé un littoral paradisiaque qui, à 3h30 de vol de Bruxelles, cultive son art de recevoir sans jamais décevoir.

Oubliez Knossos et son palais, laissez derrière vous l'agitation d'Héraklion et faites un pas de côté vers la région du Lassithi. Dans cette zone orientale aux plateaux entourés de nature, zoomez sur la baie de Mirabello, envoûtante enclave qui offre certains des plus beaux panoramas de l'île. D'Agios Nikolaos à Elounda en passant par la toute proche Kritsa, voici plusieurs manières de l'aborder...

