En images: À bord du "train des fêtards", mini-transsibérien festif qui traverse les paysages étonnants d'Anatolie

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Le Turistik Dogu Ekspresi, l'Express de l'Est, qui file dans une ambiance de colonie de vacances à travers les plateaux enneigés de l'Anatolie en longeant les premiers méandres de l'Euphrate, est le plus convoité et le plus festif des trains de Turquie.

.