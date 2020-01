En images: à Harbin, plus grand festival de sculptures sur glace du monde

Située en Mandchourie, la ville d'Harbin est surnommée le Moscou d'Orient, le Paris d'Orient - en raison de son architecture - , mais surtout la Ville de Glace. Il faut dire que l'hiver y est particulièrement long, froid et sec. Bien qu'elle partage la latitude d'une ville comme Lyon, les températures hivernales y sont dignes de la Sibérie. C'est notamment pour cette raison que le célèbre festival de sculpture sur glace et de neige s'y déroule, du début janvier et un mois durant.

.