En images : aux États-Unis, les Américains profitent du Domino park avec distanciation sociale

Domino Park est un parc public de six acres dans le quartier Williamsburg de Brooklyn, à New York. Il s'étend sur un quart de mile le long de l'East River près du pont de Williamsburg, sur le site de l'ancienne raffinerie de sucre Domino. Ce week-end, les Américains ont profité du soleil dans ce parc en se positionnant dans des cercles tracés en blanc délimitant le périmètre de sécurité sur la pelouse afin de pratiquer la distanciation sociale.