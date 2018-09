En images: Balade à Bokrijk, musée à ciel ouvert où le temps s'est arrêté

Le musée de Bokrijk est une plongée dans la vie quotidienne en Flandre, à travers l'architecture - qui couvre une période allant de la fin du XVII à la fin du XIXe -, le mobilier et les objets (plus de 40.000) et bien sûr les activités et habitudes des habitants depuis le début du XXe siècle. Ce qu'on nomme communément le patrimoine immatériel. Ce musée très vivant permet aussi de côtoyer les techniques d'élevage et les animaux, et est doté d' un jardin, grâce auquel a été permis la réintroduction de variétés de légumes oubliés, mettant en évidence l'évolution de la culture des légumes.

Ce musée extraordinairement ordinaire est situé à l'intérieur du domaine de Bokrijk, ouvert toute l'année de 9h à 19h, et qui offre lui aussi lot de bienfaits, entre amusement et nature. Etendu sur 550 hectares, ce domaine offre un environnement propice à la balade, à pied ou à vélo, en suivant les cinq chemins au choix, long de 1,5 à 9,5 km. L'arboretum vaut aussi le détour, tant par le nombre d'espèces d'arbres représenté, que par la rareté de certaines et la collection de houx et de bambous. Et pour que chacun y trouve son compte, le domaine est doté d'une aire de jeux gratuite pour les enfants. On y trouve aussi une superbe piste cyclable à travers l'eau, récemment remarquée par le Time Magazine comme l'une des cent destinations de l'année, disséminées sur 48 pays.

Domaine de Bokrijk, Bokrijklaan 1 à 3600 Genk. Toutes les infos sur www.bokrijk.be