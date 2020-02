En images: Costumes fastueux, masques et mystères au Carnaval de Venise

Créé à Venise en 1162, le carnaval de Venise était tombé en désuétude jusqu'en 1980, date à laquelle la municipalité a décidé de le remettre au goût jour. Depuis, chaque année offre son lot de costumes, de masques et de mystère. Le vol de l'ange constitue, édition après édition, le point d'orgue des festivités. Il a lieu le premier dimanche à midi. Accrochée à un câble, une jeune femme, élue "Marie" au cours de l'édition précédente, s'élance du campanile de la basilique Saint-Marc et lance en direction de la foule déguisée et massée sur la célèbre place, des confettis. Voici une aperçu de l'ambiance vénitienne.

