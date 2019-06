En images: Découvrez l'oeuvre de Bruegel à la sauce street art, au coeur de Bruxelles

Rue du Chevreuil n°14-16, 1000 Bruxelles, Arno 2bal - Farm Prod, inspiré de la gravure

Inspiration : "" (gravure) Artiste: (BE) Lieu : "Avec l'attribution de ce mur, au format vertical et visible de loin, il me fallait trouver une image avec un impact à distance qui se précise et se complexifie au fur et à mesure qu'on s'en approche. Ayant une tendance à la surcharge dans mon processus de création, j'ai voulu m'éloigner des compositions complexes caractéristiques de l'artiste. La représentation de Pieter Bruegel m'est donc apparue comme une évidence. Cet autoportrait officiel de l'artiste est une image iconographique qui permet de le reconnaître au premier coup d'oeil. Grâce au procédé de gravure, il traverse le temps et a été réinterprété à plusieurs reprises. En tant qu'artisan 2.0 tel que j'aime me définir, j'ai voulu réinterpréter ce portrait dans mon style graphique actuel comprenant ligne claire , jeux de formes abstraites et références tribales. Le fond de l'oeuvre originale étant composé de lignes horizontales et sachant que Bruegel était un fervent adepte des expressions et jeux de mots ("Les Proverbes Flamands"). Je me suis amusé à créer un abécédaire reprenant des mots et des expressions locales des marolles et de Bruxelles. Des recherches m'ont amené à sélectionner une centaine de mots provenant autant du "Zwanze" des anciens Marolliens que des expressions contemporaines issues de la diversité culturelle du quartier." Plus d'infos : www.arno2bal.be