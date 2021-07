En images: Découvrir un autre Paris, par sa petite ceinture

La Petite Ceinture était jadis une ligne de chemin de fer qui faisait le tour, ou presque, de Paris. La ligne, longue de 32 kilomètres, a été mise en service en 1862. Trente stations ont été construites et jalonnaient la voie. Pendant environ 70 ans, la ligne a assuré un service régulier, mais dès 1900, le nombre de passagers a diminué, de plus en plus de Parisiens préférant le métro au train.

En 1934, ce chemin de fer n'était plus assez rentable et cesse de transporter des passagers.

Dans les années 70, le trafic de marchandises a également pris fin. Et ce chemin de fer est alors resté à l'abandon pendant des années, si ce n'est quelques graffeurs ou cataphiles qui l'empruntaient et en faisaient leur terrain de jeux. Faune et flore reprennent aussi leur droit, et on deénombre pas moins de 200 espèces végétales qui y ont alors fait leur apparitions, et quelques 70 espèces animales à y vivre. Le potentiel du lieu a commencer à s'épanouir et à se développer au début des années 2000. choses ont commencé à se développer et à s'épanouir.

En 2007, la première partie de l'ancienne ligne ferroviaire, entre la Porte d'Auteuil et la Station Muette, a été ouverte aux randonneurs. Depuis lors, de nouveaux tronçons ont été ajoutés régulièrement. Alors que leur démolition avait été décidée, les petites stations devaient ont finalement été transformées en restaurants, bars et lieux de rencontre culturels. Entre les deux, les murs ont été investis par les graffeurs et street artists.

Il n'est toutefois pas possible de parcourir la trentaine de kilomètres de manière ininterrompue: quelques tunnels restent fermés et quelques RER circulent actuellement sur certains tronçons.







la petite ceinture de Paris © AFP Le Poincon, restaurant et café logé dans l'ancienne station sur l'avenue du Général Leclerc, dans le 14e arrondissement.







la petite ceinture de Paris © AFP Sous-bois entre la rue Didot et l'avenue du Général Leclerc, dans le 14e







la petite ceinture de Paris © AFP Entre la rue Didot et l'avenue General Leclerc, 14e arrondissement







la petite ceinture de Paris © AFP Entre le parc Montsouris et la rue Amiral Mouchez dans le 14e







la petite ceinture de Paris © AFP Entre la rue Didot et l'avenue du Général Leclerc







la petite ceinture de Paris © Belga Images Entre le parc Montsouris et la rue Amiral Mouchez dans le 14e







La petite ceinture de Paris © Belga Images Graffeur dans un tunner entre la rue Didotet l'avenue Général Leclerc







la petite ceinture de Paris © AFP Jardin entre la rue de Thionville et le parc des Buttes Chaumont, dans le 19e arrondissement







la petite ceinture de Paris © AFP Dans le 13e arrondisement, entre les rues Annie Girardot et celle du Moulin de la Pointe







la petite ceinture de Paris © AFP Terrasse du restaurant Le Hasard Ludique, dans l'ancienne station Saint Ouen dans le 18e arrondissement







la petite ceinture de Paris © AFP Entre la station Rosa Parks et le canal de l'Ourcq canal dans le 19e arrondissement







la petite ceinture de Paris © AFP La Recyclerie restaurant, boulevard Ornano dans le 18e.







la petite ceinture de Paris © AFP Entre le boulevard Ornano et le boulevard Ney







la petite ceinture de Paris © AFP Entre le boulevard de Beauséjour et la Porte d'Auteuil dans le 16e arrondissement







la petite ceinture de Paris © AFP Dans le 17e, entre la rue Pouchet le parc Martin-Luther-King







la petite ceinture de Paris © AFP Entre le boulevard de Beauséjour et Porte d'Auteuil dans le 16e arrondissement







la petite ceinture de Paris © Belga Images Entre l'avenue de Saint-Ouen et le boulevard Ornano dans le 18e







la petite ceinture de Paris © Belga Images De la rue Olivier-de-Serres au square Balard dans le 15e







la petite ceinture de Paris © Belga Images Brasserie d'Auteuil, dans l'ancienne station de la petite ceinture dans le 16e







la petite ceinture de Paris © Belga Images Entre la rue de Thionville et le parc des Buttes Chaumont dans le 19e







la petite ceinture de Paris © Belga Images La Gare restaurant, Porte de la Muette dans le 16e arrondissement







la petite ceinture de Paris © Belga Images Entre les boulevards Ornano et Ney dans le 18e







la petite ceinture de Paris © Belga Images Pont reliant les rues Olivier de Serres et Balard







la petite ceinture de Paris © Belga Images .







la petite ceinture de Paris © Belga Images Entre le boulevard de Beauséjour and la Porte d'Auteuil







la petite ceinture de Paris © Belga Images Entre le parc Georges Brassens et la rue Jacques Baudry dans le 15e







la petite ceinture de Paris © Belga Images Entre la Villa Bel Air et l'avenue Michel Bizot dans le 12e







la petite ceinture de Paris © Belga Images Le long du boulevard Pereire, en les rues Saussure et Alphonse de Neuville dans le 17e arrondissement