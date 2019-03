En images : Holi, une "bataille" de couleurs pour célébrer la venue du printemps en Inde

La Holi, ou fête des couleurs, est un événement hindou célébré vers l'équinoxe de printemps. Ce jour-là, tout le monde se jette des poudres et de l'eau colorées dessus. Chaque teinte utilisée a une signification particulière : le vert représente l'harmonie, l'orange l'optimisme, le bleu la vitalité et le rouge la joie et l'amour.