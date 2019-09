En images: La Route Extraterrestre, terre de pèlerinage pour amateurs d'aliens

En juin dernier, a été lancé, pour la blague, la page de l'évènement Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Le 13 septembre, plus de 2 millions de personnes s'étaient inscrites à l'événement et 1,5 million d'autres s'étaient déclarées "intéressées". De multiples événements liés aux extraterrestres sont maintenant prévus pour le week-end du 20 septembre 2019 le long de la route nationale 375, également connue sous le nom de "route extraterrestre".







Extraterrestrial Highway © AFP Le Little A'Le'Inn Inn qui accueille le festival Alienstock sur "Extraterrestrial Highway" à Rachel, Nevada







Extraterrestrial Highway © AFP Les campeurs installent leur tente







Extraterrestrial Highway © AFP Une scène a été installée au festival Alienstock







Extraterrestrial Highway © AFP Le festival Alienstock a même sa propre bière, vendue sur place







Extraterrestrial Highway © AFP Des autocollants annonçant le festival Alienstock







Extraterrestrial Highway © AFP Venu de Memphis, ce vendeur de t-shirts attend les clients







Extraterrestrial Highway © AFP Le camp de base de Storm Area 51, au centre de recherche Alien sur la "route extraterrestre" à Hiko.







Extraterrestrial Highway © AFP L'artiste Brandy Whisenant a réalisé une peinture murale avant la base de Storm Area 51 au centre de recherche sur la fameuse "route extraterrestre" a niveau d' Hiko







Extraterrestrial Highway © AFP Les visiteurs s'arrêtent pour prendre des photos chez E.T. Fresh Jerky à Hiko.







