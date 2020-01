En images: les Dziady de Zywiec, une tradition du patrimoine culturel polonais pour la nouvelle année

Chasser les esprits

"Avec tout ce tapage, ces personnages aux couleurs très vives, ces bruits, ces clochettes et sifflets, ces claquements de fouets, on chasse les esprits qui veulent descendre sur terre", les rumeurs et les médisances, explique à l'AFP Andrzej Maciejowski, l'âme de la grande rencontre annuelle des groupes villageois des Dziady (Aïeux en polonais, ndlr) à Milowka, au sud de Zywiec. "Tous les personnages du spectacle représentent ce qui faisait le quotidien de la campagne d'autrefois: des êtres d'outre monde, les Diables et la Faucheuse, les minorités nationales, les Juifs et les Roms, les anciennes professions, les Camelots, les Guérisseurs etc.", énumère-t-il.