En images: les plus beaux roadtrips à moto, à travers la planète

Easy Rider est votre film de chevet? Vous aimez l'aventure au doux son de votre cylindrée? Vous appréciez la liberté qu'offre la moto, parfaitement adéquate pour sillonner le monde? Ou tout simplement, vous sentez que vous êtes Born to be wild? Pour rêver à vos futurs périples - et les préparer -, les éditions Gestalten ont édité en version française, un recueil de roadtrips à faire à moto. En Europe, dans les Pyrénées ou sur les routes du Portugal ou des Dolomites, en Chine, aux Etats-Unis, le monde semble à portée de gomme et à la fois terriblement vaste à la lecture de ces récits et de ces photographies, en tout 18 circuits ici compilés. Chaque itinéraire est accompagné d'une carte, d'informations détaillées sur le trajet et de conseils pratiques. Pour vous mettre en jambe et enfourcher vous-même votre monture motorisée, et partir à l'aventure.

Roadtrips! Les plus beaux itinéraires à moto, éditions Gestalten, 2019. 39,99 euros







Roadtrip © Jan Willemsand Sebastien Nunes\/Gestalten .







Roadtrip à moto © Fred Leeming\/Gestalten .







Roadtrip à moto © David Lindesay Bethune\/Gestalten .







Roadtrip à moto © David Lindesay Bethune\/Gestalten .







Roadtrip à moto © Archie Lemming\/Gestalten .







Roadtrip à moto © Goetz Goeppert\/Gestalten .







Roadtrip à moto © Dirk Schaefer\/Gestalten .







roadtrip © Peter-Jan Willemsand Sébastien Nunes/Gestalten .