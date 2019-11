En images: les plus beaux voyages à faire en 2020 selon National Geographic

El Hierro (îles Canaries) en Espagne a longtemps été considéré comme le point le plus occidental du monde. Nous en savons aujourd'hui plus, mais l'île est toujours un monde qui diffère de tout des autres îles Canaries où il est souvent question de soleil et de plage. El Hierro est la plus jeune et la plus petite des îles et a été déclarée par la réserve de biosphère et un géoparc mondial dans son ensemble par l'UNESCO. Le paysage spectaculaire est une variation de jolies prairies, de falaises fantastiques sur la côte et de paysages exotiques. El Hierro est entouré par la réserve marine La Restinga-Mar de las Calmas, l'une des meilleures zones de plongée en Europe.