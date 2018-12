En images: les plus belles photos de voyage de l'année 2018

Depuis 2003, les photos des lauréats du Travel Photographer of the Year, le plus grand concours dans le domaine, sont publiées à la fin de l'année. Ce concours est ouvert à tous : des jeunes aux moins jeunes et des amateurs aux professionnels. Les photos gagnantes sont divisées dans plusieurs catégories : Natural World; Faces, People, Cultures; Hot/Cold; Beauty of Light et bien entendu les grands gagnants.

Cette année, le photographe italien Stefano Pensotti a remporté le premier prix avec de magnifiques photos de la vie quotidienne prises dans le monde entier. Isabella Smith, 14 ans, originaire des Etats-Unis, a convaincu le jury avec une série de photographies en couleurs réalisées à Chefchaouen au Maroc et a ainsi remporté le titre de Young Travel Photographer of the Year.

Un photographe belge, Adriaan Devillé, a également remporté des prix cette année avec une photo dans la catégorie Faces, People, Cultures.

Les 150 photos lauréates seront exposées au printemps 2019 lors d'une exposition extérieure gratuite au Pont de Londres, en face de la Tour de Londres. Toutes les photos sont d'ores et déjà disponibles en ligne sur https://www.tpoty.com/.