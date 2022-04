En images: Les plus belles villes situées au bord d'un lac, en Europe

Pour des vacances au bord de l'eau, il n'est pas nécessaire d'aller à la mer. Un lac peut parfaitement faire l'affaire. Souvent, c'est même encore plus agréable, puisque plus calme. Il offre souvent beaucoup plus d'activités différentes. En Europe, le choix ne manque pas. Uswitch a examiné de plus près les plus belles villes au bord du lac. Ils ont classé les meilleures villes en fonction de cinq critères : la température moyenne en journée, la température moyenne de l'eau, le nombre d'heures d'ensoleillement, la quantité d'espaces verts et le nombre de restaurants. Bolsena, située sur le lac de Bolsena dans la région italienne du Latium, est arrivée en tête avec un score de près de 90 points sur 100. Voici les autres villes qui se sont démarquées.







1. Bolsena au lac de Bolsena en Italie.







2. Sainte-Croix-du-Verdon sur le lac de Sainte-Croix en France.







3. Limone Sul Garda sur le lac de Garde en Italie.







4. Castiglione del Lago sur le lac Trasimeno en Italie.







5. Mörbisch am See sur le lac Neusiedl en Autriche.







6. Orta San Giulio sur le lac d'Orta en Italie.







7. Morcote sur le lac de Lugano en Suisse.







8. Sirmione, sur le lac de Garde, en Italie.







9. Keszthely, sur le lac Balaton, en Hongrie.







10. Menaggio, sur le lac de Côme.







11. Marseillan à l'Etang de Thau.







12. Iseo au lac Iseo.







13. Marignane à l'Étang de Berre.







14. Ohrid, sur le lac Ohrid, dans le nord de la Macédoine.







15. Yvoire, sur le lac de Genève, en France.







16. Lugano sur le lac de Lugano en Suisse.







17. Mustvee sur le lac Peipus en Estonie.







18. Ascona, sur le lac Majeur, en Suisse.







19. Talloires au lac d'Annecy.







20. Mikolajki sur le lac Mikolajskie en Pologne.







21. Bled sur le lac Bled en Slovénie.