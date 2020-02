En images: les temps forts du Carnaval de Binche 2020

Qui dit Mardi Gras, dit Carnaval de Binche. Classé au patrimoine de l'UNESCO et figurant parmi les plus anciens carnavals de Belgique, il promet chaque année son lot de surprises et de festivités. Si cette année la pluie fût au rendez-vous, les Gilles de Binche et les nombreux participants n'en ont pas moins célébré la tradition. Lancer d'oranges et chapeaux de plumes, retour en images sur le Carnaval de Binche édition 2020.

Carnaval de Binche 2020. © belga