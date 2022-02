En images: Ouverture du Carnaval de Nice, troisième plus grand carnaval du monde

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Après une édition 2020 tronquée par le virus et une année blanche en 2021, l'événement, qui célébrait sa 137e édition, a retrouvé un public ravi. Et ce d'autant plus que ce traditionnel rendez-vous, dont la première édition remonte à 1873, est l'un des trois plus importants au monde avec ceux de Rio de Janeiro et de Venise.

Ouverture du Carnaval de Nice, le 13 février 2022