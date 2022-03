En images: Plongée dans la couleur au coeur des champs de renoncules géantes en Californie

Direction la Californie et le Carlsbad Ranch. Cette ferme possède un gigantesque champ de renoncules géantes, environ 70 millions de fleurs écloses en ce mi-mars et couvrant plus de 22 hectares. Une attraction évidente pour les visiteurs, amateurs du spectacles de la nature et de ces couleurs chatoyantes.

.