En images: tout ce que vous pourrez voir à Bruxelles au cours de Journées du Patrimoine 2020

Elles se tiennent une fois dans l'année et sont devenues le rendez-vous incontournable des amateurs d'architecture, de design et des amoureux de la capitale: les Journées du Patrimoine se tiennent le week-end du 19 et 20 septembre à Bruxelles pour ouvrir les yeux des visiteurs sur les beautés colorées dont recèlent la ville. Particularité de cette édition, presque tous les lieux seront accessibles sur réservation, covid oblige!

