En images: Voici à quoi ressemblait l'Ukraine, avant la guerre

La guerre se pérennise en Ukraine, avec chaque jour de nouveaux bombardements et donc de nouvelles destructions, dont les photographes sur place et les habitants se font écho. Mais à quoi ressemblait l'Ukraine avant cette invasion?

L'Ukraine est riche de très belles villes à la longue histoire - la capitale Kiev est bien plus ancienne que Moscou- , en monastères et églises magnifiquement décorés, en châteaux séculaires et en universités. Lviv, dans l'ouest du pays est l'une des plus belles villes d'Europe. Mais la plus grande attraction est probablement la zone autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, tristement célèbre par l'accident qui y a eu lieu en 1985.

La nature est également magnifique. L'Ukraine compte 49 parcs nationaux, qui sont les plus appréciés d'Europe. En moyenne, les parcs reçoivent une note de 9,73 sur 10 de la part des visiteurs, soit la note la plus élevée de toute l'Europe.

Le parc national des Carpates est particulièrement populaire. En outre, on y trouvait d'interminables champs de céréales vallonnés qui ont valu au pays le surnom de "grenier à céréales de l'Europe", des zones de montagne sauvages, des marais, de vastes steppes, de belles plages et des îles inhabitées.







C'était l'Ukraine © Getty Images Askania Nova







C'était l'Ukraine © Getty Images Askania Nova







C'était l'Ukraine © Getty Images Charkov







C'était l'Ukraine © Getty Images Charkov, Cathédrale







C'était l'Ukraine © Getty Images Charkov







C'était l'Ukraine © Getty Images Chernihiv







C'était l'Ukraine © Getty Images Chernihiv







C'était l'Ukraine © Getty Images Chernihiv







C'était l'Ukraine © Getty Images Chernivtsi







C'était l'Ukraine © Getty Images Chernivtsi







C'était l'Ukraine © Getty Images Tchernobyl et sa tristement célèbre centrale nucléaire







C'était l'Ukraine © Getty Images Tchernobyl







C'était l'Ukraine © Getty Images Tchernobyl







C'était l'Ukraine © Getty Images Canyon de Dniester







C'était l'Ukraine © Getty Images Drohobych







C'était l'Ukraine © Getty Images Dzharylgach







C'était l'Ukraine © Getty Images Dzharylgach







C'était l'Ukraine © Getty Images Graan







C'était l'Ukraine © Getty Images Ivano-Frankivsk







C'était l'Ukraine © Getty Images Château Kamianets-Podilskyi







C'était l'Ukraine © Getty Images Chateau Kamianets-Podilskyi Castle







C'était l'Ukraine © Getty Images Les Carpates







C'était l'Ukraine © Getty Images Les Carpates







C'était l'Ukraine © Getty Images Les Carpates







C'était l'Ukraine © Getty Images Khortytsia







C'était l'Ukraine © Getty Images Khotyn







C'était l'Ukraine © Getty Images Kiev, église André







C'était l'Ukraine © Getty Images Kiev







C'était l'Ukraine © Getty Images Kiev, Sainte Sophie







C'était l'Ukraine © Getty Images Kiev







C'était l'Ukraine © Getty Images Kiev







C'était l'Ukraine © Getty Images Kiev







C'était l'Ukraine © Getty Images Le Tunnel de l'amour à Klevan







C'était l'Ukraine © Getty Images Kremenets







C'était l'Ukraine © Getty Images Kremenets







C'était l'Ukraine © Getty Images Kremenets







C'était l'Ukraine © Getty Images Lviv







C'était l'Ukraine © Getty Images Place Rynok à Lviv







C'était l'Ukraine © Getty Images Cathédrale Saint Georges à Lviv







C'était l'Ukraine © Getty Images Lviv







C'était l'Ukraine © Getty Images Lviv







C'était l'Ukraine © Getty Images Marioupol







C'était l'Ukraine © Getty Images Marioupol







C'était l'Ukraine © Getty Images .







C'était l'Ukraine © Getty Images Monastère de St. Michael







C'était l'Ukraine © Getty Images Mukachevo







C'était l'Ukraine © Getty Images Odessa







C'était l'Ukraine © Getty Images Odessa







C'était l'Ukraine © Getty Images Odessa







C'était l'Ukraine © Getty Images Oleshky







C'était l'Ukraine © Getty Images Parc national de Podilski Tovtry







C'était l'Ukraine © Getty Images Podolia







C'était l'Ukraine © Getty Images Southern Bug Rive







C'était l'Ukraine © Getty Images Svitiaz meer.







C'était l'Ukraine © Getty Images Uman







C'était l'Ukraine © Getty Images Uman







C'était l'Ukraine © Getty Images Uzhgorod







C'était l'Ukraine © Getty Images Uzhgorod







C'était l'Ukraine © Getty Images Vylkove







C'était l'Ukraine © Getty Images Vylkove







C'était l'Ukraine © Getty Images Yaremche







C'était l'Ukraine © Getty Images Zaporizhia







C'était l'Ukraine © Getty Images Zaporizhia