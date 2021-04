En mai, pour la première fois depuis 17 ans, un phénomène naturel spectaculaire pourra être observé et surtout entendu dans le Midwest américain.

Durant le mois de mai et juin de cette année devrait à nouveau avoir lieu l'étrange et extraordinaire spectacle : pour la première fois en 17 ans, des milliards de cigales sortiront du sol simultanément dans des États américains tels que l'Ohio, la Pennsylvanie, le Maryland, la Virginie et la Virginie occidentale. Les Magicicada cassini, également connues sous le nom de cigales périodiques de Cassins, sont des animaux originaires d'Amérique.

Ces animaux d'environ 2,5 cm frappent par leur corps noir, ailes transparentes aux lignes orange, pattes orange et yeux rouge vif. Après l'éclosion, les larves rampent sous le sol où ils restent pendant 17 ans. Et puis, d'un coup, ils apparaissent par milliards. Ensuite, ils migrent en masse vers la cime des arbres. Perchés et à l'abri, ils muent. Il faut quelques jours pour que leurs ailes puissent sécher et durcir au soleil.

Ce n'est qu'en suite que commence le fameux chant des cigales, l'un des sons les plus puissants de la nature. Les mâles appellent les femelles avec un bruit assourdissant. C'est l'un des sons les plus forts produits par la nature.

Après l'accouplement et la ponte des oeufs - une femelle pond environ 600 oeufs - les cigales meurent dans la foulée. En tout, elles ne passent à la surface que quelques semaines de leur vie de 17 ans. Grâce à leur remarquable cycle de vie, les animaux sont une contribution importante à l'écosystème. Ils servent de nourriture aux oiseaux, aux poissons, aux insectes et à d'autres animaux et fournissent des nutriments aux arbres et aux plantes.

Et, à chaque fois, le cycle recommence : deux mois après la ponte, de nouvelles cigales sortent des oeufs sous forme de nymphes avant de disparaître sous terre pendant les 17 années suivantes.

