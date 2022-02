La journaliste spécialisée en voyage Veerle Helsen farfouille le monde à la recherche d'idées voyages. Chaque semaine elle nous propose une sélection de ses plus belles trouvailles. Cette semaine : des spas exotiques, mais en Belgique.

Chaleur mexicaine

Il suffit de regarder les photos d'Elaisa, pour être immédiatement plongé dans une ambiance bien-être. Ce spa est caché dans le parc national de la Haute Campine (Limbourg). Niché dans un cadre verdoyant et spectaculaire, Elaisa est un voyage de découverte dans des installations peu connues en Belgique, comme le temazcal (hutte à sudation mexicaine), le laconium (où l'on se frotte avant le sauna), ou le sauna à quartz rose (au doux parfum de roses). Vous pouvez également réserver des séances de méditation, des traitements holistiques, des cours de yoga et bien plus encore.

Entrée en journée à partir de 48 euros, tarif du soir 32 euros, elaisawellness.com

© DR

Château Wellness

Le Domaine de Ronchinne est un hôtel spa branché situé à Maillen, près de Namur. Il propose de belles chambres dans un château du XIXe siècle rénové, mais aussi des cabanes dans les arbres, un cube loft, une cave à vin et un verger. L'espace bien-être a été conçu par Lionel Jadot, qui, fidèle à ses habitudes, travaille avec des matériaux chaleureux. Le domaine propose aussi une promenade végétale entre sauna, hammam, bain scandinave et piscine chauffée, le tout à l'air libre.

À partir de 79 euros par nuit pour une chambre double, y compris l'accès à l'espace bien-être, domainederonchinne.be

Ambiance ayurvédique

L'hôtel Ayuryoga est situé à Wortegem-Petegem, au coeur des Ardennes flamandes. Dans une atmosphère orientale, l'hôtel propose massages ayurvédiques ou cours de yoga. Avec un spa, un sauna, une piscine à débordement et un hammam, permettent de se détendre comme jamais. Ayuryoga dispose aussi de son propre restaurant végétarien qui propose des formules pour un week-end de detox. Pour les clients qui ne souhaitent pas y passer la nuit, il existe des forfaits à la journée.

Chambre double avec petit-déjeuner à partir de 117 euros par nuit, ayuryoga.be

© DR

