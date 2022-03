Journaliste-globe trotteuse, Veerle Helsen sillonne les côtés, les rivières et les lacs. Dans cette escapade en Finistère, à travers cette carte postale, elle donne quelques conseils et adresses, pour manger des fruits de mer, naviguer sur un bateau ou ramasser des coquillages. Escale entre Douarnenez et Combrit.

La Bretagne est si vaste - plus de 27.000 km2 - qu'il est impossible de la découvrir en un seul voyage. Focus sur ces spots dans le sud Finistère.

Coucher chez les Belges

Une maison de vacances où les fenêtres en bois montrent chaque jour une vue sur la mer différente, c'est la nouvelle Wabi Surf House de la Belge Severine Gevaert. Meublé avec des sièges togo blancs, un sol en terre cuite, des tapis moelleux et une cheminée.

La Wabi Surf House de la Belge Severine Gevaert. © DR

wabisurfhouse.com

La meilleure boulangerie

À L'Atelier des Pains à Esquibien, on trouve aussi des glaces maison façon Magnum. Le week-end, une file est quasi inévitable devant la boutique, mais leurs pains d'épice en valent largement la peine.

Atelier du Pain à Esquibien © DR

latelierdespains.fr

Promenade sauvage

Le GR34 est le plus maritime des sentiers de Grande Randonnée (GR). Il longe les côtes bretonnes sur plus de 2000 kilomètres de randonnée plaisir. Si vous ne savez pas par où commencer, entouré de bruyères, le Phare du Millier, à Beuzec-Cap-Sizun sur les robustes falaises bretonnes est un bon point de départ, et un point de vue du la côte exceptionnel.

Pique-nique à la plage

Pour des baguettes fraîches et croustillantes, les radis fraîchemnt cueilleis dans les champs aletour ou la charcuterie et les fromages bio du Finistère, rendez-vous à la nouvelle Épicerie Générale à Plogoff.

Saint Anne La Palud © DR

Anti-grisaille

À la recherche d'inspiration sur Instagram ? La Bretagne est tout sauf grise, comme le prouve le compteInstagrm de @thibaultporiel.

Ambiance à quai

Un intérieur vintage et du personnel qui joue du piano: aux Filets Bleus, situé sur le port de Douarnenez, on s'imagine sur le plateau d'Amélie Poulain. L'endroit idéal pour se mêler aux locaux.

Quai du Petit Port, Douarnenez

Apéroau jardin ?

La Villa Tri Men à Saint Marine © DR

L'hôtel 4 étoiles Villa Tri Men dispose d'un jardin majestueux avec terrasse et vue sur le petit port de Sainte Marine. Ne manquez pas de jeter un coup d'oeil à l'intérieur, 100% design français, quant aux murs, ils sont ornés de paysages bretons signés Lucien Simon.

trimen.fr

Ecrire une carte postale

La chaîne bio Maison Biologique a ouvert l'année dernière un café-librairie branché à Audierne, servant un café mémorable et offrant un choix de papeterie magnifiquement illustrée.

maison-biologique.fr

