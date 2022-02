La ville luxembourgeoise d'Esch-sur-Alzette ouvrira officiellement samedi un vaste programme d'activités organisées dans le cadre de son titre de "Capitale européenne de la culture 2022".

En collaboration avec la région française limitrophe, "Esch2022" entend positionner ce territoire jadis dominé par l'industrie minière et sidérurgique comme destination culturelle et touristique attrayante et renforcer une identité régionale tournée vers l'avenir.

Dix-neuf communes luxembourgeoises et françaises de cette région transfrontalière ont mis sur pied 160 projets et 2.000 événements qui concerneront notamment la culture, la création numérique, l'enseignement et la recherche mais aussi le tourisme.

Sous le leitmotiv "Remix Culture", quatre groupes de projets baptisés "Remix Art", "Remix Europe", "Remix Nature" et "Remix Yourself" seront développés, en faisant appel à des artistes, groupes et associations régionaux mais aussi à des institutions culturelles internationales. L'art numérique y occupera une place centrale.

Pour illustrer l'ancien patrimoine industriel, le site de l'usine sidérurgique de Belval proposera un circuit permettant de découvrir l'histoire industrielle du lieu et de la région, par le truchement de la technique de la réalité virtuelle.

Le parc industriel et ferroviaire de Minett (terme désignant en luxembourgeois cette région de terres rouges) Fonds-de-Gras évoquera l'ancien chemin de fer à vapeur de la mine ou encore les activités de l'ancienne centrale électrique. Parmi les innombrables événements et initiatives culturels, les visiteurs d'Esch2022 pourront faire connaissance avec des endroits tels que le nouvel espace d'art contemporain de la Konschthal, le Centre culturel Opderschmelz ou encore le projet FerroForum , installé dans l'ancienne usine sidérurgique d'Arbed Esch-Schifflange pour mettre en valeur le savoir-faire autour de la création du fer et de l'acier.

Quant à la Kulturfabrik d'Esch, elle initie des projets de création d'oeuvres de "Street Art", avec l'ambition de faire de l'espace urbain un laboratoire artistique.

Du côté français, on annonce notamment un concert donné dans le fond d'une mine ou des danseurs évoluant en apesanteur depuis le sommet d'un haut-fourneau. Diverses initiatives sont aussi annoncées, sous le signe du tourisme durable. Ainsi, l'ancien site d'extraction de minerai Elergronn, qui proposera un Minett Trail long de 90 kilomètres, destiné aux randonneurs. Il fait partie du réseau mondial des réserves de biosphère. Par ailleurs, un guide de voyage Zoom Minett propose lui des "petites histoires authentiques et images inspirantes" illustrant la diversité de la région.

Esch2022 ambitionne aussi de jouer le rôle de catalyseur économique afin de stimuler les activités des industries créatives dans tous les secteurs et le territoire transfrontalier.

L'initiative des "capitales européennes de la culture" a été lancée en 1985 par deux personnalités: la ministre grecque de la Culture (et actrice célèbre) Melina Mercouri et son homologue français de la Culture, Jack Lang afin de rapprocher les Européens en mettant en exergue la diversité et la richesse des cultures du Vieux continent . Au fil du temps, le nombre de pays et de villes concernés a varié. Pour l'édition 2022, outre Esch-sur Alzette, les villes de Kaunas en Lituanie et de Novi Sad en Serbie ont été retenues. Plusieurs villes belges ont été désignées par le passé: Anvers en 1993, Bruxelles en 1999, Bruges en 2002, Mons en 2015.

