Pour les Belges, les changements de situation sanitaire des pays dans lesquels ils passent leurs vacances sont particulièrement importants, à l'instar l'Espagne et le Portugal. Les régions espagnoles de Galice, Castille-La Manche et Melilla passent de l'orange au rouge, et c'est également le cas des Açores, de Malte et d'Andorre, au Portugal. Et en France, les régions d'Île-de-France, du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et de Provence-Alpes-Côte d'Azur deviennent orange pour la première fois depuis longtemps. Il en va de même pour la côte adriatique en Croatie. Sur la nouvelle carte produite par le SPF Affaires étrangères, le Danemark et la Grèce sont maintenant plus ou moins orange, avec certaines régions - comme l'Attique avec sa capitale Athènes et la destination de voyage populaire Crète - même rouge. Le SPF Affaires étrangères met en oeuvre de nouveaux avertissements aux voyageurs chaque semaine le dimanche, sur la base des conseils du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ce nouvel avis est valable à partir de lundi (pour les zones orange) et de mercredi (pour les zones rouges).