Explorez la véritable épave du Titanic à bord d'un sous-marin

Les amateurs d'histoire et au compte en banque bien rempli pourront visiter l'épave du Titanic, gisant à 3.800 mètres de profondeur, en juin, pour la coquette somme de 168.000 dollars canadiens (environ 110.000 euros), rapporte lundi le site globalnews.ca. Les visiteurs du Titanic joueront un rôle dans la collecte de données parallèlement à la découverte du funeste navire.

Ces missions d'une durée d'une semaine vers le paquebot le plus célèbre de l'histoire seront organisées en juin à partir de Saint-Jean de Terre-Neuve au Canada.

"Ce que nous allons faire apportera de nouvelles connaissances: comment le navire se désagrège? Quelle genre de vie marine existe à cette profondeur? Nous allons faire de nouvelles découvertes", explique Stockton Rush, CEO d'OceanGate Expeditions, la société qui organise ces plongées.

Les "spécialistes de mission", comme sont appelés les passagers qui embarqueront dans le sous-marin le Titan, joueront un rôle important dans la collecte de données, seront formés à la photographie sous-marine, au sonar, etc.

Chaque plongée, avec cinq personnes à bord, durera cinq heures. Les passagers continueront ensuite à collaborer au projet. Le RMS Titanic, un paquebot transatlantique de luxe, a coulé le 15 avril 1912 lors de son voyage inaugural entre Southampton (Angleterre) et New York, en heurtant un iceberg. Le naufrage, qui a fait plus de 1.500 morts, est devenu le plus célèbre accident maritime de l'histoire.