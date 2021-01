Cette année, une nouvelle piste cyclable sera ouverte autour du lac de Garde en Italie. Elle ne fait pas moins de 140 km de long.

Le lac de Garde, dans le nord de l'Italie, est le plus grand lac du pays. La région est aussi très prisée des touristes. Dans le courant de 2021, une toute nouvelle piste cyclable ouvrira ses portes. Longue de 140 kilomètres la "Garda by Bike" permet de faire le tour du lac à vélo. Bien qu'il s'agisse d'un parcours assez long, il reste accessible à tous les cyclistes - des jeunes aux plus âgés. La piste cyclable est large, il n'y a pas grosses montées, les ponts sont bien clôturés et sa surface en bois la rend carrossable pour n'importe quel vélo.

D'ailleurs, l'une des plus belles parties de l'itinéraire est déjà accessible : près de Capo Reamol, là où la rive est la plus spectaculaire. Ce tronçon semble comme flotter le long des pentes escarpées.

La Garda by Bike route relie deux itinéraires européens de longue distance : l'EuroVelo 7 Sun Route qui s'étend sur 7700 km de la pointe de la Norvège à Malte et l'EuroVelo 8 Mediterranean Route qui s'étend sur 7500 km et va de Cadix en Espagne à Chypre ou Izmir en Turquie.

Cette nouvelle piste cyclable n'est pas la seule nouveauté prévue pour cette année en Italie pour les amateurs de sport. Le Sentier des Parcs sera également achevé cette année, bien que l'on ne sache pas encore quand exactement. Ce chemin de randonnée de plus de 7 000 kilomètres de long reliera les 25 parcs nationaux du pays.

