Quelques conseils pour les sportifs, les amateurs de culture, les familles avec enfants et ceux qui n'aspirent qu'au calme, qui partent en vacances en Grèce.

La Grèce pour les sportifs

La Grèce est un paradis pour les randonneurs et les cyclistes. Et s'ils ont trop chaud pendant l'effort, une baignade ne manquera pas de les rafraîchir.

Les Gorges de Samaria en Crète sont le paradis des randonneurs. Le départ se fait à l'entrée nord des gorges, sur le plateau d'Omalos. Le tour, seize kilomètres à travers les rochers des crêtes Lefka-Ori, dure environ six heures et se termine dans la ville côtière d'Agia Roumeli. Sur le chemin, vous croiserez quelques petites églises byzantines et vous aurez peut-être la chance de voir des kri-kri, ces chèvres sauvages protégées typiques de Crète, dont cette réserve de biosphère de l'UNESCO est, semble-t-il, le dernier sanctuaire naturel.

Gorges de Samaria © Getty Images

Il est aussi possible de prendre la direction opposée, mais il faut alors d'abord embarquer sur le bateau pour Agia Roumeli. Quel que soit l'itinéraire choisi, n'oubliez pas de vous munir d'eau et de provisions en quantité suffisante et d'enfiler de bonnes chaussures de marche.

En Grèce, l'été est long, chaud et surtout poussiéreux. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux Athéniens prennent un bain de mer rafraîchissant après leur journée de travail. Le tramway ou le bus vous conduira en moins d'une heure à l'une des plages voisines : Faliro, Alimo, Kalamaki et Glyfada. Les amateurs de plongée au tuba pourront se rendre à Loutraki, à une heure et demie seulement d'Athènes.

La Grèce pour les amateurs de culture

Un chef-d'oeuvre contemporain abrite ceux de l'art antique. Il aura fallu plus de quarante ans pour qu'il voie le jour, mais depuis 2009, le nouveau musée de l'Acropole, au pied de la colline, est enfin terminé. Une attente plus longue que le temps qu'il a fallu aux Grecs de l'antiquité pour construire le Parthénon. En cette année 2019, le musée célèbre son dixième anniversaire.

. © Getty

Conçu par l'architecte franco-suisse Bernard Tschumi, ce chef-d'oeuvre en verre de 14.000 m2 abrite plus de 4.000 pièces. Le dernier étage possède exactement les mêmes dimensions que le Parthénon est dévié de 23º par rapport au reste du bâtiment. De cette façon, l'étage est directement orienté vers l'Acropole et offrant aux visiteurs une vue imprenable cet édifice incontournable. Au rez-de-chaussée, le visiteur peut admirer les fouilles archéologiques en contrebas .

Ce musée a été créé pour faire pression sur la Grande-Bretagne. Au début du XIXe siècle, l'ambassadeur britannique à Istanbul a transféré des pièces du Parthénon en Angleterre. Il y a un quart de siècle, Athènes a demandé leur retour, mais Londres a refusé sous prétexte qu'il n'existait pas d'espace adéquat à Athènes pour les exposer. Grâce au nouveau musée, cet argument n'est plus valable.

La Grèce pour les enfants et leurs parents

Au plus grand parc aquatique d'Europe, on s'amuse comme des fous. En attendant, les dieux veillent au grain.

Rhodes peut se réjouir d'abriter le plus grand parc aquatique d'Europe: le parc aquatique Faliraki. Situé au nord de l'île, il est donc à proximité du centre touristique très fréquenté de Faliraki.

Les toboggans sont adaptés aux enfants de tous âges, un code couleur simple permet de se rendre compte du "niveau de difficulté" de chaque attraction. Les tout petits ont aussi leurs pataugeoires et des toboggans pour les plus audacieux. Plus de 75 secouristes veillent à la sécurité de votre progéniture, et les plus petits ont aussi à leur disposition des gilets de sauvetage. Parasols et chaises longues sont gratuits. Le parc aquatique est accessible en voiture ou en navette gratuite depuis le centre-ville de Rhodes.

Si vous souhaitez que vos enfants profitent de leur séjour pour découvrir la mythologie grecque, faites un tour sur le site officiel d'Athènes. Vous y trouverez des itinéraires adaptés aux familles, que vous ayez des bébés ou des enfants plus âgés.

La Grèce pour les amateurs de calme

Les îles grecques forment la toile de fond pour des vacances ensoleillées. Vous n'êtes pas satisfait ? Hop, il n'y a qu'à passer sur une autre île.

Ce qu'il faut savoir sur l'eau

Le mot spa est l'abréviation de l'expression latine salus per aquam, ou "santé par l'eau". Les anciens Grecs vénéraient les effets bénéfiques de l'eau de mer en érigeant des temples près des sources à l'attention d'Asclépios, le dieu guérisseur. Certains de ces trésors peuvent encore être admirés aujourd'hui.

Selon la mythologie grecque, les sources de Thermopyles ont été construites, par le dieu Héphaïstos, afin qu'Héraclès, au cours de ses douze travaux à accomplir, puisse se laver dans la rivière du poison de l'Hydre de Lerne dont il était recouvert. Ce faisant, il aurait transformé le cours d'eau en source chaude.

Les sources médicinales d'Edipsos font partie quant à elles des plus chaudes au monde et sont particulièrement riches en minéraux.

Enfin, le centre d'hydrothérapie de Loutraki est considéré comme le plus ancien spa de Grèce. L'eau y est riche en sel et en dioxyde de carbone.

Passer d'une île à l'autre

Les îles de la mer Ionienne sont idéales pour des vacances reposantes et ensoleillées. Elles peuvent commencer à Corfou, par une promenade dans les ruelles et une pause un verre de la célèbre liqueur de kumquat à la main.

Puis dirigez-vous vers le sud pour visiter les oasis vertes de Paxi et d'Antipaxi. Selon la légende, le dieu de la mer, Poséidon, aurait créé Paxos en la détachant d'un coup de trident de la pointe sud de Corfou, pour abriter ses amours avec Amphitrite, son épouse.

. © Getty

Le voyage continue jusqu'à Ithaque, le lieu de naissance d'Ulysse, de la fameuse Odyssée. Au sommet du mont Aetos, vous pouvez visiter l'ancienne citadelle.

L'excursion sur l'île se termine par une visite à Céphalonie et à Zakynthos, où vous pourrez vous baigner dans la baie de Laganas, appelée aussi baie des Tortues, puisque ces chers reptiles à carapace en on fait leur lieu de ponte.