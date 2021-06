Nous serons encore nombreux à partir en vacances en France cette année. Beaucoup choisiront de les passer les pieds dans l'eau. Voici deux cartes qui permettent de voir si l'eau dans laquelle vous irez vous baigner est propre.

Le Pavillon Bleu est un label qui date de 1985 et qui valorise chaque année les plages qui offrent une bonne qualité environnementale, soit des plages et des eaux propres. Il est aujourd'hui présent dans 46 pays sur tous les continents. En France, 525 lieux, dont 410 plages, ont obtenus ce label. Voici une carte qui les reprend tous.

Quelle est la qualité de l'eau ?

Sur la carte ci-dessous, il est possible de voir la qualité de l'eau selon les mesures européennes.

Le deuxième site est le site officiel du gouvernement français qui reprend les différents lieux de baignades. L'eau y est contrôlée au minimum une fois par mois durant la période balnéaire par les services de l'Etat et la carte est en temps réel. La qualité de l'eau est répartie en trois catégories : "bon", "moyen" et "mauvais". La recherche peut s'effectuer par lieux ou par communes.

