Voici cinq destinations surprenantes et qui, à la nuit tombée ou nimbées de brume, se muent en lieux mystérieux. Parfait pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween.

La Tour d'Eben Ezer

Cette tour impressionnante de 33 mètres située entre Liège et Maastricht a été construite dans les années 1960. Elle se trouve au milieu d'un site isolé dominant la vallée du Geer. Haute de sept étages, la tour a, en son sommet, plusieurs sculptures en béton d'animaux ailés. Les gros moellons de silex viennent de la carrière toute proche.

La Tour Eben-Ezer est en réalité une tour-musée construite par Robert Garcet. A l'intérieur se trouve une expo consacrée à son constructeur Robert Garcet et le "Géospadium" - un espace didactique interactif autour du silex. Rien dans cette tour n'est laissé au hasard et de nombreux symboles s'y cachent. Ainsi le Taureau au nord-ouest, le Sphinx au sud-ouest, le Lion au sud-est et l'Aigle au nord-est représentent les chérubins de la vision d'Ezéchiel. Les proportions de la tour s'inspireraient de celles de la Nouvelle Jérusalem, selon saint Jean. À la base de la tour, un cromlech dresse ses douze stèles et chaque pierre dressée est distante de 3,33 mètres. Quant au monumental escalier qui dévale le flanc de la colline, il a, lui aussi, des dimensions ésotériques.

Plus d'infos ici

La Grotte Saint-Antoine de Crupet

Cette grotte artificielle est une merveille de kitsch. Dans chaque recoin se cachent des statues en plâtre et en fonte qui reconstitue la vie de Saint-Antoine de Padoue. Elle s'élève entre l'église de Crupet et l'ancien presbytère (occupé par l'Office du Tourisme d'Assesse). Le curé de l'époque, l'abbé Gérard, avait une dévotion toute particulière pour ce saint et demanda aux habitants du village de construire cet imposant édifice entre 1900 et 1903.

Crupet © Belga

Si l'endroit reste un lieu de pèlerinage, beaucoup de visiteurs viennent pour l'ambiance très particulière qui imprègne dans les grottes. Ne ratez surtout pas le diable ailé qui est des plus impressionnant.

Les grottes Saint-Antoine forment, avec l'ancien presbytère et l'église, un ensemble d'une grande valeur patrimoniale qui a été classé par la Région wallonne. Crupet est aussi, depuis 1996, l'un des "Plus Beaux Villages de Wallonie" avec son architecture typique du Condroz namurois.

© Belga

Plus d'info ici.

Le Sentier de l'Etrange

Une promenade de moins de six kilomètres en pleine nature qui vous fait découvrir aux détours des chemins des sculptures représentant des lutins et autres sorcières aux yeux envoutants. Imaginé dans les années 80 par un certain Watkyne qui rajoute chaque année de nouvelles oeuvres.

Le sentier de l'étrange © Belga

Si on peut la parcourir en toute saison, il gagne en mystère avec un peu de brume. Les différentes oeuvres sont réalisées avec les matériaux les plus divers : béton, bronze, fonte, polyester ou encore du matériel agricole récupéré.

© Belga

La promenade est en réalité une boucle qui part de la place d'Ellezelles (lieu de naissance d'Hercule Poirot). Un dépliant peut être trouvé à la Maison du Pays des Collines, mais des petits diables verts ou de rouges sorcières vous guident le long du parcours.

Plus d'infos ici

Le Château de Reinhardstein

Du haut de son nid d'aigle, imposant rocher surplombant la vallée de la Warche, ce château du XIVe siècle fut laissé à l'abandon pendant près de 150 ans. En 1965, Jean Overloop, enseignant à Bruxelles, découvre le château en ruines presque par hasard et a le coup de foudre.

Pendant des mois, avec quelques passionnés, il va redonner un peu de lustre à Reinhardstein, même si le lieu garde sa part de mystère. Aujourd'hui, le château propose toutes sortes d'activité durant l'année et une fête médiévale annuelle, mais aussi des weekends thématisés. Le samedi 6 novembre 2021, aura lieu la fête de la St Hubert avec la bénédiction d'animaux.

Plus d'infos ici

Les mégalithes de Weris

Wéris © Belga

Longtemps, les habitants du coin ont cru que les mégalithes avaient été mis là par des nains, des fées ou encore du Diable. Les alignements de mégalithes de Wéris, près de Durbuy, datent en réalité de 3000 ans avant JC. Les dolmens et menhirs sont en pierre poudingue (sorte de béton naturel) et sont alignés là depuis l'époque néolithique. Les plus mystérieuses sont la Pierre Haina ou le Lit du Diable. Le village de Wéris est lui aussi l'un des "Plus Beaux Villages de Wallonie", ce qui ne gâche rien à la visite.

Plus d'infos ici

Cette tour impressionnante de 33 mètres située entre Liège et Maastricht a été construite dans les années 1960. Elle se trouve au milieu d'un site isolé dominant la vallée du Geer. Haute de sept étages, la tour a, en son sommet, plusieurs sculptures en béton d'animaux ailés. Les gros moellons de silex viennent de la carrière toute proche.La Tour Eben-Ezer est en réalité une tour-musée construite par Robert Garcet. A l'intérieur se trouve une expo consacrée à son constructeur Robert Garcet et le "Géospadium" - un espace didactique interactif autour du silex. Rien dans cette tour n'est laissé au hasard et de nombreux symboles s'y cachent. Ainsi le Taureau au nord-ouest, le Sphinx au sud-ouest, le Lion au sud-est et l'Aigle au nord-est représentent les chérubins de la vision d'Ezéchiel. Les proportions de la tour s'inspireraient de celles de la Nouvelle Jérusalem, selon saint Jean. À la base de la tour, un cromlech dresse ses douze stèles et chaque pierre dressée est distante de 3,33 mètres. Quant au monumental escalier qui dévale le flanc de la colline, il a, lui aussi, des dimensions ésotériques. Plus d'infos iciCette grotte artificielle est une merveille de kitsch. Dans chaque recoin se cachent des statues en plâtre et en fonte qui reconstitue la vie de Saint-Antoine de Padoue. Elle s'élève entre l'église de Crupet et l'ancien presbytère (occupé par l'Office du Tourisme d'Assesse). Le curé de l'époque, l'abbé Gérard, avait une dévotion toute particulière pour ce saint et demanda aux habitants du village de construire cet imposant édifice entre 1900 et 1903.Si l'endroit reste un lieu de pèlerinage, beaucoup de visiteurs viennent pour l'ambiance très particulière qui imprègne dans les grottes. Ne ratez surtout pas le diable ailé qui est des plus impressionnant. Les grottes Saint-Antoine forment, avec l'ancien presbytère et l'église, un ensemble d'une grande valeur patrimoniale qui a été classé par la Région wallonne. Crupet est aussi, depuis 1996, l'un des "Plus Beaux Villages de Wallonie" avec son architecture typique du Condroz namurois. Plus d'info ici. Une promenade de moins de six kilomètres en pleine nature qui vous fait découvrir aux détours des chemins des sculptures représentant des lutins et autres sorcières aux yeux envoutants. Imaginé dans les années 80 par un certain Watkyne qui rajoute chaque année de nouvelles oeuvres. Si on peut la parcourir en toute saison, il gagne en mystère avec un peu de brume. Les différentes oeuvres sont réalisées avec les matériaux les plus divers : béton, bronze, fonte, polyester ou encore du matériel agricole récupéré.La promenade est en réalité une boucle qui part de la place d'Ellezelles (lieu de naissance d'Hercule Poirot). Un dépliant peut être trouvé à la Maison du Pays des Collines, mais des petits diables verts ou de rouges sorcières vous guident le long du parcours. Plus d'infos ici Du haut de son nid d'aigle, imposant rocher surplombant la vallée de la Warche, ce château du XIVe siècle fut laissé à l'abandon pendant près de 150 ans. En 1965, Jean Overloop, enseignant à Bruxelles, découvre le château en ruines presque par hasard et a le coup de foudre. Pendant des mois, avec quelques passionnés, il va redonner un peu de lustre à Reinhardstein, même si le lieu garde sa part de mystère. Aujourd'hui, le château propose toutes sortes d'activité durant l'année et une fête médiévale annuelle, mais aussi des weekends thématisés. Le samedi 6 novembre 2021, aura lieu la fête de la St Hubert avec la bénédiction d'animaux. Plus d'infos ici Longtemps, les habitants du coin ont cru que les mégalithes avaient été mis là par des nains, des fées ou encore du Diable. Les alignements de mégalithes de Wéris, près de Durbuy, datent en réalité de 3000 ans avant JC. Les dolmens et menhirs sont en pierre poudingue (sorte de béton naturel) et sont alignés là depuis l'époque néolithique. Les plus mystérieuses sont la Pierre Haina ou le Lit du Diable. Le village de Wéris est lui aussi l'un des "Plus Beaux Villages de Wallonie", ce qui ne gâche rien à la visite.Plus d'infos ici