Le lieu. Busmearound, à Tielt-Winge. Le concept. Dans une autre vie, ce bus scolaire typique des USA servait d'auberge itinérante, mais depuis ce printemps, ses propriétaires travaillent à sa reconversion. A partir d'octobre, ils veulent se lancer dans un projet inédit : faire le tour de l'Europe tout en proposant des activités sportives allant du ski au surf. Entre-temps, le bus attend patiemment près d'un étang à Tielt-Winge, en Brabant flamand, où il pourra accueillir jusqu'à huit personnes pour la nuit durant l'été, au coeur du Hageland. Passer des heures dans un tel véhicule n'aura jamais été aussi agréable ! L'adresse. Kasteeldreef, à 3391 Tielt-Winge. A partir de 190 euros, busmearound.be, @busmearound_th sur Instagram. Charme du Nord Le lieu. Nonam, à Gand. Le concept. Cet hôtel-boutique gantois aurait dû ouvrir ses portes dans les règles de l'art il y a déjà un certain temps, mais le coronavirus en a décidé autrement. En attendant, ses propriétaires, Arne Van Wambeke et Karel Van Oyen, apportent les dernières touches aux dix chambres qui pourront accueillir leurs premiers clients dès juillet prochain. Après une petite promenade à la découverte de la ville, vous pourrez profiter du restaurant, du très tentant bar à vin, ou encore vous laisser séduire par un généreux brunch durant le week-end. L'adresse. 1, Sluizekenkaai, à 9000 Gand. A partir de 130 euros, nonam.be Le lieu. Le château de Vignée, à Rochefort. Le concept. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce château du XVIIe siècle servait d'hôpital de campagne. En 2020, les soins restent un thème central de ce tout nouvel établissement de luxe, qui attend le déconfinement du secteur pour ouvrir. Rien de mieux, après une balade dans les bois verdoyants de Rochefort, que de profiter du spa du domaine ou de s'installer à table pour savourer l'un des plats du chef Kwinten Boelen, féru de légumes... tout en respectant la distanciation sociale, bien entendu. " En tant qu'hôtel, nous avons dû prendre certaines mesures nécessaires, explique le directeur, Steven Verrept. Mais les environs sont tellement peu peuplés qu'il est possible de profiter de la nature sans prendre de risques. " L'adresse. 27-29, rue de Montainpre, à 5580 Rochefort. A partir de 172 euros, chateaudevignee.be