Un resort n'est pas forcément synonyme d'animateurs survoltés et de buffets surchargés. La preuve avec ces quatre hôtels "testés et validés" dont les créateurs ont pensé à tout: salles de sport dernier cri, repas mitonnés par des chefs étoilés, décor éblouissant, concierge attitré ou nounou à volonté. Champagne!

Sani Resort, près de Thessalonique, Grèce

Pourquoi là? Avec vingt-six restaurants et treize bars, ce complexe est le paradis des foodies. Son large choix de menus enfants, son club dédié aux plus jeunes et son service de nounous attirent un public familial, sans que les autres hôtes aient l'impression d'atterrir dans une crèche. Les sept plages et dix piscines chauffées sont déjà très séduisantes, mais les amateurs de vacances actives trouveront aussi leur bonheur dans ce domaine entouré de bois où s'adonner à la marche ou au jogging. En bonus: un Rafa Nadal Tennis Centre, une Chelsea FCF Football Academy et une Survival Academy pour les plus jeunes.

Nous avons séjourné dans un appartement "bungalow" du Sani Club, un endroit merveilleusement calme niché entre les pins à l'une des extrémités du domaine, avec une jolie terrasse et vue sur la mer. L'ambiance. C'est l'endroit parfait pour ceux qui rêvent d'un séjour sans chichis au bord de la mer mais peu friands des complexes hôteliers. On y apprécie particulièrement le petit port pittoresque entouré de boutiques et de restaurants, ainsi que les plages et piscines suffisamment nombreuses (dont un certain nombre réservées aux adultes) pour éviter à la fois l'ennui et les bains de foule. Les petits luxes. Manger dans un restaurant dont la carte a été composée par un chef étoilé, passer la journée sur un yacht ou un voilier, se faire dorloter au spa... Le choix est vaste. A boire et à manger. L'offre gastronomique est clairement le plus grand atout du lieu. De la taverne grecque typique au restaurant japonais raffiné, la formule Dine Around permet de découvrir chaque jour une nouvelle adresse. Pour le dîner, il est recommandé de réserver via l'appli prévue à cet effet. La région. Situé dans le nord de la Grèce, sur les rives de la mer Egée, le domaine est entouré d'une zone naturelle protégée de 400 hectares. Pour en prendre plein la vue, ne ratez pas le sentier de promenade entouré de sapins le long de la falaise. Détail non négligeable: le Sani Resort est actuellement le seul complexe neutre en CO2 du pays et tire toute son électricité de sources renouvelables. Pourquoi là? Parce que ce sont à la fois l'esthétisme, l'écologie et la spiritualité propice à l'apaisement qui règnent ici. Une offre unique sur l'île, qui associe souci du détail, raffinement gastronomique et expériences holistiques. On est accueilli par un rituel chamanique avec fumigation à la sauge "pour évacuer les énergies négatives et faire le plein de positivité avant de passer la porte", explique la réceptionniste. Conçu par le célèbre architecte Jonathan Leitersdorf, le luxueux complexe 5-étoiles est perché au sommet d'une colline et jouit d'une vue imprenable sur la vaste baie de Cala Xarraca et les forêts de pins environnantes. Les chambres. Le domaine dispose de 116 logements - chambres, suites, maisons et villas à plusieurs étages. Un coup de foudre? Les résidences sont aussi proposées à la vente. Nous avons séjourné dans une suite junior disposant d'une ravissante terrasse fleurie et arborée, avec une vue époustouflante sur la mer. L'ambiance. Dans cette adresse bohème et glamour, on profite du spectacle des élégantes dames en kaftans bariolés qui papillonnent entre les restaurants, la piscine et le spa, ou qui s'adonnent au yoga, à la méditation ou au pilates en regardant la mer sur la grande terrasse entourée de tournesols. Au coucher du soleil, la plupart des hôtes convergent vers l'infinity pool où est organisée tous les soirs une "sunset ceremony" avec musique, rituel à la sauge et voeux positifs... Le moment idéal pour piquer une tête sur fond de rochers baignés de lumière dorée. Les petits luxes. Expérience chaudement recommandée: profiter du coucher du soleil depuis le hammam. A côté de cela, le luxueux spa de 1 200 m2 abrite un salon de relaxation, un sauna infrarouge, un bain à bulles ou un salon de beauté. Nous y avons profité d'un massage relaxant aux huiles réalisé avec une attention de tous les instants. A boire et à manger. Le complexe dispose de quatre restaurants: le très classe The Farmers Market, l'agréable terrasse de The Orchard, le HaSalon où le chef israélien Eval Shani propose une cuisine moyen-orientale innovante à déguster en plein air, et le BondST, réputé pour ses sushis d'inspiration new-yorkaise. Au bord de la piscine, le Pharmacy Bar concocte de délicieux smoothies à base (notamment) de spiruline. Bon à savoir: le lieu privilégie les ingrédients bio et de saison, majoritairement produits sur The Farm, son propre domaine agricole. La région. On est à la pointe nord de l'île, dans le petit village de Portinatx. Cala Portinatx, une jolie plage aux eaux turquoise avec une digue bordée de restaurants, n'est qu'à quelques minutes à pied. Pourquoi là? Le groupe grec Ikos Resorts est un peu la Rolls-Royce de l'all inclusive, et ce complexe ouvert en mai 2021 près de Marbella brille comme un sou neuf. Ses atouts: un design contemporain, un jardin luxuriant, huit piscines, un spa arborant les produits Anne Semonin Paris, des installations sportives dernier cri, une multitude de circuits de promenade à pied ou à vélo le long de la Costa del Sol, des repas préparés par des chefs étoilés et des clubs enfants. En bonus? Une jolie plage et une vue imprenable sur Gibraltar. Les chambres. Le complexe dispose de 393 chambres et suites modernes, avec balcon et jardin privé ou piscine. La vue sur les espaces verts et les plans d'eau est aussi paradisiaque que le panorama sur la Méditerranée. L'ambiance. Mondaine au parfum de jet-set, mais jamais tape-à-l'oeil. Les 8,5 hectares de l'hôtel abritent plein de recoins silencieux où l'intimité est garantie, même quand l'établissement est comble. D'ailleurs, il n'y a aucun risque de ne pas trouver un transat ou de se sentir étouffé par la foule à l'heure du repas. Tout est pensé pour que ce soit... le contraire! Les petits luxes. Les chambres et suites estampillées "deluxe collection" offrent des petits services en plus: dîner aux chandelles sur la plage, massages et concierge personnel qui se charge de réserver resto et activités. Le personnel, aux petits soins, vous aidera à déplacer un transat ou sortir une bouteille du seau de glace pour vous resservir. Hormis les petits services payants, la notion d'all inclusive est ici à prendre au sens le plus littéral du terme, avec des dîners arrosés de champagne et de cocktails à volonté, un minibar généreusement garni, le service en chambre disponible 24 heures sur 24, l'accès aux courts de tennis, vélos, cours de sport, ateliers créatifs et activités pour les plus jeunes... Qui dit mieux? A boire et à manger. Cuisine fusion franco-thaïe, saveurs provençales, classiques espagnols revisités... Six restaurants invitent à la découverte culinaire d'autant de régions du monde. Le Fresco, d'inspiration italienne, est même ouvert 24 heures sur 24. A tester au moins une fois: le copieux et délicieux buffet méditerranéen du Flavors. La région. Le complexe est à deux pas de classiques touristiques comme Marbella et Málaga, même si on préfère la pittoresque station balnéaire d'Estepona ou encore Ronda, jolie petite ville aux maisons blanches perchée au sommet d'une montagne. Chaque séjour comprend une excursion d'un jour avec mise à disposition d'une Mini, billets pour les musées et attractions des environs, et accès au Golf Club Los Naranjos. Les hôtes peuvent aussi dîner dans les restaurants locaux sans frais supplémentaires... même si la qualité de l'hôtel limite l'envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi là? Oui, la montagne est aussi propice à la détente que le bord de mer. La preuve via un séjour ici, à 1 850 m d'altitude, et où les clients vivent littéralement comme des rois. Les paysages sont grandioses en hiver comme en été, et l'on s'y détend - par exemple - en s'adonnant au yoga sur fond de panorama. Cerise sur le bonheur: dans cette station à cheval sur l'Italie et la France, on se régale du meilleur des deux mondes gastronomiques. Reste à choisir entre la tartiflette et la polenta... Les chambres. L'hôtel dispose de 395 chambres, chacune possédant un coin salon, une baignoire et un balcon. L'ambiance. Les éléments design enjolivent un décor à l'ambiance traditionnelle sublimée par une architecture savoyarde. L'endroit idéal pour profiter de la nature brute du massif alpin sans transiger sur le confort. Après une longue promenade en montagne, on se détend dans le foyer à l'éclairage tamisé ou on pique une tête dans la piscine avec vue sur les sommets. A tester absolument: le spa Cinq Mondes, qui accueille ses hôtes dans un espace détente aux rideaux pastel sur fond de musique douce, le temps d'un traitement sur mesure enrichi de précieuses suggestions pour chouchouter sa peau. Les petits luxes. Succulents repas, cours de sport, massages des Cinq Mondes... Le complexe ne ménage pas ses efforts pour dorloter ses visiteurs. Le "yoga panoramique" vaut particulièrement le détour. Animé par un élève du célèbre yogi Heberson Oliveira, il délivre au passage des conseils personnalisés pour mieux dormir, gérer son stress ou soulager des douleurs chroniques. Petit indice: tout est dans la posture... A boire et à manger. Les appétits les plus exigeants sont ici aux anges. Au buffet du Monde Valaisan, sommeillent toutes sortes de spécialités françaises et italiennes en provenance de producteurs locaux, des viandes et poissons tous plus appétissants les uns que les autres, mais aussi des fromages et des desserts raffinés. Pour une expérience culinaire encore plus dingue, direction le Gourmet Lounge et son menu gastronomique affichant aussi bien des pâtes à la truffe qu'une incontournable raclette. La région. Le complexe est installé dans les Alpes, à un jet de pierre de la vallée d'Aoste en Italie et de la commune française de Montvalezan. Jolies balades en perspective.