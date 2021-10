Qui a dit qu'il fallait forcément aller loin pour s'offrir une échappée belle? À 2h seulement de la capitale, ces villages pittoresques sont à mille lieues de son agitation et offrent un dépaysement bienvenu.

En Belgique

Damme (distance: 1h37 de voiture)

Laissez donc Bruges aux hordes de touristes et préférez lui Damme, charmante petite bourgade dont l'histoire se confond avec la Venise du Nord, à laquelle elle ressemble d'ailleurs drôlement. Ruelles pavées, façades dentelées, moulins à vent et autres canaux: coup de foudre garanti.

Nisramont (1h52)

Qui aurait cru que la fameuse cabane au Canada tapie au fond des bois se trouverait en réalité en Belgique? Les habitants de Nisramont n'en ont certainement jamais douté, le lac éponyme serti de bois denses semblant sorti tout droit d'une brochure touristique pour le Québec. Dépaysement assuré!

Wéris (1h47)

Autre refrain, autre région belge: impossible de ne pas se croire dans la vallée de Dana à la vue des dolmens millénaires qui s'élancent du sol de Wéris. Lequel est, au demeurant, un village charmant où on prend le temps de s'attarder après être allé admirer le pan d'Histoire qui s'y dresse.

Oudenaarde (1h19)

Qu'il est charmant, le coeur historique de cette bourgade de Flandre-Orientale célèbre jadis pour ses tapisseries et connue dans la région comme "la perle des Ardennes flamandes". Traversée par l'Escaut, elle s'enorgueillit de nombre de bâtiments gothiques qui raviront les amateurs d'architecture (et les photographes amateurs aussi).

En Allemagne

Stolberg (1h56)

Ce joyau médiéval tout proche d'Aachen offre une alternative parfaite aux lointains chateaux de Bavière, avec son propre châtelet moyen-âgeux et des ruelles pavées dans lesquelles il fait bon de se perdre à la découverte des splendides hôtels particuliers des maîtres en laiton qui firent la fortune de la ville à l'ère industrielle.

Aix-la-Chapelle (1h49)

Moins confidentielle, certes, mais certainement pas moins attirante pour autant, Aix-la-Chapelle est la destination parfaite pour une échappée d'une journée grâce à ce centre très compact qu'on parcourt en quelques heures seulement, en ne manquant pas de s'arrêter pour goûter aux printen (une variante locale du pain d'épices) qui ont fait sa renommée.

Aux Pays-Bas

Cadzand (1h44)

Vous êtes Knokke Out? Allez donc faire un tour de l'autre côté de la frontière, à Cadzand, dont les jolies maisonnettes de brique offrent une image d'Epinal des vacances à la mer du Nord. Ne manquez pas l'occasion de jeter un oeil à l'église Sainte-Marie ainsi qu'au village circulaire médiéval qui l'entoure.

Thorn (1h51)

Régulièrement repris dans les classements des villages les plus pittoresques des Pays-Bas, Thorn est connu pour ses maisons blanchies à la chaux ainsi que pour ses édifices monumentaux, parmi lesquels une abbaye datant du 10e siècle ainsi qu'un charmant béguinage.

Damme (distance: 1h37 de voiture)Laissez donc Bruges aux hordes de touristes et préférez lui Damme, charmante petite bourgade dont l'histoire se confond avec la Venise du Nord, à laquelle elle ressemble d'ailleurs drôlement. Ruelles pavées, façades dentelées, moulins à vent et autres canaux: coup de foudre garanti. Nisramont (1h52)Qui aurait cru que la fameuse cabane au Canada tapie au fond des bois se trouverait en réalité en Belgique? Les habitants de Nisramont n'en ont certainement jamais douté, le lac éponyme serti de bois denses semblant sorti tout droit d'une brochure touristique pour le Québec. Dépaysement assuré! Wéris (1h47)Autre refrain, autre région belge: impossible de ne pas se croire dans la vallée de Dana à la vue des dolmens millénaires qui s'élancent du sol de Wéris. Lequel est, au demeurant, un village charmant où on prend le temps de s'attarder après être allé admirer le pan d'Histoire qui s'y dresse. Oudenaarde (1h19)Qu'il est charmant, le coeur historique de cette bourgade de Flandre-Orientale célèbre jadis pour ses tapisseries et connue dans la région comme "la perle des Ardennes flamandes". Traversée par l'Escaut, elle s'enorgueillit de nombre de bâtiments gothiques qui raviront les amateurs d'architecture (et les photographes amateurs aussi). Stolberg (1h56)Ce joyau médiéval tout proche d'Aachen offre une alternative parfaite aux lointains chateaux de Bavière, avec son propre châtelet moyen-âgeux et des ruelles pavées dans lesquelles il fait bon de se perdre à la découverte des splendides hôtels particuliers des maîtres en laiton qui firent la fortune de la ville à l'ère industrielle. Aix-la-Chapelle (1h49)Moins confidentielle, certes, mais certainement pas moins attirante pour autant, Aix-la-Chapelle est la destination parfaite pour une échappée d'une journée grâce à ce centre très compact qu'on parcourt en quelques heures seulement, en ne manquant pas de s'arrêter pour goûter aux printen (une variante locale du pain d'épices) qui ont fait sa renommée. Cadzand (1h44)Vous êtes Knokke Out? Allez donc faire un tour de l'autre côté de la frontière, à Cadzand, dont les jolies maisonnettes de brique offrent une image d'Epinal des vacances à la mer du Nord. Ne manquez pas l'occasion de jeter un oeil à l'église Sainte-Marie ainsi qu'au village circulaire médiéval qui l'entoure. Thorn (1h51)Régulièrement repris dans les classements des villages les plus pittoresques des Pays-Bas, Thorn est connu pour ses maisons blanchies à la chaux ainsi que pour ses édifices monumentaux, parmi lesquels une abbaye datant du 10e siècle ainsi qu'un charmant béguinage.