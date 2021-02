Durant ces vacances de carnaval, les frontières resteront fermées et les activités à l'intérieur de nos frontières seront réduites. Il n'y aura, par exemple, pas de carnaval. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura rien à faire. La Wallonie propose toutes sortes d'activités à faire chez soi, mais aussi dehors, comme des formidables chasses au trésor. Suivez le programme.

La semaine de vacances qui s'annoncent ne sera pas comme les autres. Et trouver des activités capables de réjouir petits et grands n'est pas toujours si simple. Pourtant, des choses sont encore possibles. On trouve ainsi tout un catalogue de suggestions d'activités pour les familles, les couples ou votre bulle à faire en Wallonie.

Des chasses au trésor

Pour les aventuriers et fans de technologie, il est possible de partir à la découverte des trésors de Wallonie. Il existe pas moins de 10 balades pour jouer au détective et récolter des indices, munis d'un sac-aventure ou d'une application de géocaching.

Il est ainsi possible de mener l'enquête à Ciney, Ohey ou Havelange lors d'une balade de 2 à 3 km ( pour les enfants de 5 à 12 ans.) Une autre option est à Dinant qui propose 5 aventures à mener dans 5 lieux légendaires autour de la ville.

La province de Luxembourg propose elle 8 intrigues à résoudre dans les campagnes de la région (enfants de 6 à 12 ans et c'est gratuit)).

D'autres balades sont possibles à Ciney, Gesves, Nettinne, Goesnes, Hamoir et Miécret en suivant la fée des saveurs (de 6 à 12 ans) , ces aventures durent environ 1h30.

Huit parcours de 3 à 5 km accessibles en famille traversent les villes de Namur, Binche, Charleroi et Fleurus. En courant, et avec l'aide de l'application mobile gratuite Runnin'City, vous recevez des informations touristiques le long du trajet.

Découvrez tous les secrets des villages de Marbais, Houtain-le-Val et Mellet à travers 3 circuits de 4 à 6 km "covid-friendly" truffés d'énigmes et de petits jeux. Un crayon et un carnet gratuit sont à récupérer au Relais du visiteur à Genappe, au Syndicat d'initiative de Villers-la-Ville ou chez les commerçants locaux.

Enfin, Totemus, une application mobile gratuite, propose des chasses au trésor d'un nouveau genre qui s'effectuent dans plus de 20 villes en Wallonie.

Des promenades sur mesure et même "spécial neige"

La chasse au trésor n'est pas le seul moyen de s'offrir une promenade. Le site offre également la possibilité de préparer toutes sortes de balades depuis chez soi. Près de 2000 randonnées sont disponibles. Grâce à l'intégration de modules et d'applications mobiles de géolocalisation, il est possible de se promener loin des itinéraires les plus connus et souvent fort encombrés.

null © Christophe Vandercam

Une carte regroupant les promenades adaptées aux petites jambes a même été créée et est à découvrir ici.

L'office du tourisme de la région propose aussi trois cartes pour explorer les endroits où vous avez le plus de chance de trouver de la neige : les Hautes Fagnes à travers des sentiers moins courus, forêts majestueuses autour de Saint Hubert ou encore en Gaume où la neige n'est pas rare en hiver.

Les musées restent ouverts et il y a quelques activités tout de même

Les musées restent ouverts et proposent des visites. A Binche, le Musée du Carnaval et du Masque dévoil même quelques nouveautés comme tous les temps forts de l'année du gille avec une ligne du temps dynamique en réalité augmentée. A vivre également : le rondeau du matin en vidéo 360°. L'immersion au coeur du carnaval se prolonge avec la projection d'un film retraçant la journée d'un gille. Treignes, dans l'écomusée du Viroin, les enfants peuvent venir masqués et déguisés pour danser au bruit des tambours et autour d'un grand feu crépitant.

On notera aussi qu'à Malmedy, pour que le Cwarmê reste bien vivant, le public peut participer à des concours photo, de dessin et maquillage et qu'à Plombières on propose des balades thématiques pour découvrir la région et son folklore. Elles seront pour l'occasion parsemées de décorations carnavalesques et enrichies d'un quizz.

Si tu ne vas pas au Carnaval, le carnaval viendra à toi

A cause du Covid, tous les carnavals ont été annulés. De quoi créer beaucoup de frustration chez les aficionados. C'est pourquoi le site propose de découvrir le carnaval autrement. Soit en ligne en proposant des visites virtuelles de plusieurs musées ou expos, mais aussi en racontant des anecdotes ou en suivant la journée d'un Gille, de sa préparation à l'aube au rondeau final.

L'office du tourisme propose aussi une action participative sur les réseaux sociaux en postant vos souvenirs de nos carnavals wallons ou des images de vos activités durant ces vacances accompagnées des hashtags #VisitWallonia et #MonCarnavalInWallonia

