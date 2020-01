Il vaut mieux ne pas visiter ces lieux en 2020

Le vieux centre de Hanoi est traversé par une ligne de chemin de fer sur laquelle, deux fois par jour, un train passe entre les maisons et les cafés. C'est un endroit très populaire auprès des touristes qui se tiennent sur les voies ferrées pour obtenir la photo parfaite pour Instagram. Entre-temps, il y a tellement de gens que cela bloque le train. C'est pourquoi le gouvernement vietnamien a fermé un certain nombre de cafés et demande aux touristes d'arrêter de prendre des photos et des vidéos.