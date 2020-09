Pour ceux qui souhaitaient découvrir le patrimoine wallon lors de ce week-end qui s'annonce ensoleillé, sachez qu'il est trop tard. Covid oblige, les visites se faisaient sous condition d'une réservation et les inscriptions sont déjà clôturées.

Le thème de la 32e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie est Patrimoine & Nature. Parcs, jardins, espaces verts et naturels. L'événement aura lieu les 12 et 13 septembre 2020. Mais nul besoin d'en dire plus si vous n'avez pas encore votre ticket en poche. Bien que toujours gratuit, l'évènement se faisait cette année, covid oblige, sous réservation. Or, contactée par nos soins, l'attachée de presse confirme qu'il n'est plus possible de s'inscrire à aucune activité, car les inscriptions sont clôturées depuis jeudi midi. Par ailleurs, si cela peut en rasséréner certains, la plupart des activités auraient de toute façon affiché complet.

Des arbres remarquables

Les journées du patrimoine en Wallonie proposait cette année des circuits passant devant des arbres remarquables (classés ou pas) comme à Barbençon ou Andenne, des sites naturels classés comme La grande Bruyère de Blaton ou encore des lieux patrimoniaux classés situés en pleine nature comme la chapelle Sainte-Trinité où était d'ailleurs proposé un Escape game Nature. Mais aussi des parcs et jardins publics ou privés de châteaux comme à La Hulpe ou le château du Saulchoir avec son parc de style Louis XVI près de Tournai. Le parc paysager du Bois-Lombut à Gosselies, l'un des cinq plus grand de Wallonie, était lui aussi au programme. Une flânerie était également possible au parc du château de Vonêche. En tout,c'est près de 200 activités qui étaient disponibles.

Pour les retardataires sachez que les journées du patrimoine à Bruxelles auront, elles, lieu le week-end suivant. Soit les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. Pour sa 32e édition, les Journées du Patrimoine auront pour thème "Couleur". Il faut, là aussi, réserver, alors, un seul conseil : ne trainez pas trop car certains évènement affichent déjà complet!

