Les gouvernements étrangers intensifiaient vendredi leurs évacuations aériennes de dizaines de milliers de touristes bloqués en Asie du Sud, du camp de base de l'Everest aux plages du Sri Lanka.

Un avion affrété par Berlin a décollé vendredi de Katmandou avec 304 personnes à bord, premier d'une série de vols spéciaux destinés à ramener dans leur pays les touristes internationaux bloqués au Népal. La plupart des pays du sous-continent indien ont décrété des confinements pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Les vols internationaux réguliers n'arrivent et ne repartent plus.

L'avion parti du Népal transportait des ressortissants allemands ainsi que des Européens d'autres nationalités, a indiqué Rajan Pokhrel, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile locale à l'AFP. "D'autres pays discutent avec nous pour évacuer leurs ressortissants", a-t-il ajouté.

Le gouvernement népalais estime qu'environ 10.000 touristes étrangers sont actuellement bloqués à travers cette nation himalayenne, certains sur des sentiers de montagnes isolés.

Environ 200 alpinistes attendent ainsi au camp de base de l'Everest, situé à une altitude de 5.364m, dont l'accès au sommet a été fermé pour la saison en raison de la pandémie.

Au Sri Lanka, qui a décrété un couvre-feu, les autorités ont permis à 17.000 touristes étrangers d'utiliser leurs billets d'avion annulés comme laissez-passer pour se déplacer. Nombre d'entre eux sont coincés dans des stations balnéaires loin de l'aéroport international de Colombo.

"Nous encourageons les autres gouvernements à organiser des vols d'évacuation pour reprendre leurs ressortissants", a déclaré à l'AFP Madubhani Perera, directeur du Conseil de promotion du tourisme du Sri Lanka.

En Inde, où New Delhi a ordonné un confinement national de trois semaines, plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, négocient avec le gouvernement de Narendra Modi pour rapatrier leurs ressortissants venus en voyage. Les Maldives, où le tourisme est un secteur économique vital, ont stoppé vendredi l'arrivée de visiteurs et ordonné aux îles de l'archipel d'être vides de tout touriste sous deux semaines.

Un avion affrété par Berlin a décollé vendredi de Katmandou avec 304 personnes à bord, premier d'une série de vols spéciaux destinés à ramener dans leur pays les touristes internationaux bloqués au Népal. La plupart des pays du sous-continent indien ont décrété des confinements pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'avion parti du Népal transportait des ressortissants allemands ainsi que des Européens d'autres nationalités, a indiqué Rajan Pokhrel, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile locale à l'AFP. "D'autres pays discutent avec nous pour évacuer leurs ressortissants", a-t-il ajouté.Le gouvernement népalais estime qu'environ 10.000 touristes étrangers sont actuellement bloqués à travers cette nation himalayenne, certains sur des sentiers de montagnes isolés. Environ 200 alpinistes attendent ainsi au camp de base de l'Everest, situé à une altitude de 5.364m, dont l'accès au sommet a été fermé pour la saison en raison de la pandémie. Au Sri Lanka, qui a décrété un couvre-feu, les autorités ont permis à 17.000 touristes étrangers d'utiliser leurs billets d'avion annulés comme laissez-passer pour se déplacer. Nombre d'entre eux sont coincés dans des stations balnéaires loin de l'aéroport international de Colombo. "Nous encourageons les autres gouvernements à organiser des vols d'évacuation pour reprendre leurs ressortissants", a déclaré à l'AFP Madubhani Perera, directeur du Conseil de promotion du tourisme du Sri Lanka. En Inde, où New Delhi a ordonné un confinement national de trois semaines, plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, négocient avec le gouvernement de Narendra Modi pour rapatrier leurs ressortissants venus en voyage. Les Maldives, où le tourisme est un secteur économique vital, ont stoppé vendredi l'arrivée de visiteurs et ordonné aux îles de l'archipel d'être vides de tout touriste sous deux semaines.