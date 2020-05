Afin d'encourager ses visiteurs potentiels, l'Office du Tourisme espagnol rappelle que l'Espagne sera prête à rouvrir ses frontières aux touristes étrangers dans les meilleures conditions dès le 1er juillet, comme l'a annoncé le Premier ministre le 23 mai dernier.

L'Office espagnol du tourisme rappelle que depuis le lundi 25 mai, presque tout le pays est rentré en phase 2.

Les plages sont à nouveau accessibles. Les mesures de sécurité qui y seront appliquées dépendront des municipalités et des caractéristiques propres aux plages elles-mêmes : prise de rendez-vous, espacement entre parasols, zones délimitées, etc. de manière à garantir la santé et sécurité de tous et toutes.

On apprend également que les hôtels et autres hébergements touristiques espagnols peuvent dorénavant rouvrir leurs espaces communs avec une occupation maximale du 30%.

Notez aussi que :

Les cafés et restaurants rouvriront l'espace à l'intérieur avec une occupation maximale du 40%, une séparation assurée entre clients et du service à table uniquement.

Les activités de tourisme actif et de nature seront autorisées en groupes de maximum 20 personnes et sur rendez-vous.

Les cinémas et les théâtres reprendront l'activité avec 30% de leur capacité et réservation de siège.



Une troisième, et dernière, phase de déconfinement devrait débuter le 8 juin pour les territoires qui rempliront les conditions requises, et la rentrée dans la nouvelle normalité dans l'ensemble du pays est prévue pour la fin juin 2020. À condition que l'épidémie soit maîtrisée dans tout le territoire.

