View this post on Instagram

Quite a traffic jam of people climbing Uluru in the last weeks when it's still possible. On October 26, the ban on climbing Uluru comes into effect, which coincides with the 34th anniversary of Uluru’s handback to its traditional owners, the Pitjantjatjara Anangu people. . . #australiagram #aussie_images #aussielife #polishtravelblogs #polishtraveller #wpodrozy #polacywpodrozy #pieknewidoki #beautifulaustralia #australiaguide #blogipodroznicze #backpackerguideaussie #przygoda #instatraveller #insta_travel #australiamustdo #kochampodroze #travelphotography #travelbloggers #ig_australia #australiaphotography #travelaustralia #krajobrazy #podroznik #roadtrip #uluru #northernterritory #outback #aboriginalaustralia #redcentre